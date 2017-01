Joga za vsakogar: uspešno uravnovešanje

S tem položajem krepimo mišice nog in stopal, obenem pa si povečujemo zbranost in samozavest.

Drevesca kot simbole praznovanja novega leta počasi pospravljamo, na Jogi za vsakogar pa danes raste edinstveno drevo. Pomaga nam, da se spet uravnotežimo po praznikih in uravnovesimo v novem. Z drevesom povečujemo zbranost, zato izvajanje koristi tako pri učenju kot pri različnih dejavnostih, predvsem bomo lažje kos intelektualnim ali ustvarjalnim nalogam.



Koliko je stabilno in varno pred tem, da ga kdo poseka, se lahko spreminja iz dneva v dan. Na vadbi ga seveda krepimo – utrjujemo mišice nog in stopal, da stoji trdno na tleh, da ga veter samo malo zamaje, a vendar ne podre. Hkrati se okrepimo tudi psihološko, saj usklajuje živčni sistem in povečuje samozavest. Izboljša se ravnotežje, z redno vajo toliko bolj.



Prek nog, ki so kot deblo, skozi katero korenine poganjajo globoko v zemljo, se povezujemo z materjo zemljo ali – kot pravimo v terapevtskem žargonu – se prizemljimo. Ko dvignemo še roke visoko proti stropu in se z vejami dotaknemo sonca, pa povežemo obe odliki – smo kot drevo, razpeto med nebom in zemljo.



Katero drevo smo, je prepuščeno lastni domišljiji, vsekakor pa lahko začutimo mogočnost. Želja po tekmovanju ali dokazovanju, kdo je boljši, v trenutku izgine. Nobeno drevo v naravi se namreč ne primerja z drugim ali si želi biti neka druga vrsta. Vsako je ponosno na to, kakšno je. Primerjanje je plod človeškega uma, smešne navade, ki jo je težko opustiti. Zato na vadbi za vsakogar dovolimo in pozdravljamo, da vsak ponosno predstavlja položaj drevesa, značilen samo zanj, saj je vsakdo neprimerljivo edinstven. Hvala bogu. Pa uspešno in edinstveno uravnotežanje, na novo in zopet in znova.



Izvedba



1. položaj: Stojimo vzravnano, roke so ob telesu, noge so razmaknjene v širini bokov, teža enakomerno razporejena na obe stopali.



2. položaj: Postopno prenesemo težo na levo nogo. Pokrčimo desno koleno in položimo desno stopalo ob gleženj leve noge, tako da se s peto opremo na levo nogo, prsti desne noge pa so na tleh.



3. položaj a: Ob vdihu dvignemo obe roki, ki sta lahko razmaknjeni, lahko pa dlani sklenemo, kar je prijetneje oziroma so ramena bolj sproščena. Stopalo desne noge lahko ostane oprto ob levem gležnju, lahko pa z desno nogo prekrižamo levo in jo položimo spredaj na tla (različica položaj 3b). Ob izdihu spustimo roke nazaj ob telo in vrnemo nogo do sredine v začetni položaj 1.



3. položaj c (bolj izkušeni): Desno nogo pokrčimo v kolenu in položimo desno stopalo na notranjo stran levega stegna. Ko smo osredotočeni s pogledom na sredini, dvignemo ob vdihu obe roki, nato pa se v obratnem vrstnem redu vrnemo v osnovni položaj 1.



Po izvedbi položajev od 1 do 3 z desno nogo ponovimo še na drugo stran, tako da prenesemo težo na desno nogo in dvignemo levo stopalo. Koraki od 1 do 3a ali 3b oziroma pri bolj izkušenih 3c se lahko ponavljajo ob naravnem dihanju nekajkrat – na primer najmanj šestkrat z vsako nogo. Za večji učinek pa se zadržimo v položaju 3a, 3b ali 3c najmanj pet vdihov in izdihov. Bolj izkušeni lahko v položaju 3c zaprejo oči, če nimajo težav z ravnotežjem, sicer pa se osredotočijo na točko, ki se ne giblje.



Opozorilo: pri ali po poškodbi kolen ne vadimo različice 3c, prav tako naj je ne izvajajo ljudje s težavami z ravnotežjem.