Joga za vsakogar: sveča za svetlo jesen

Poleg tega se sprostijo noge, zato je preprosta ter povsem naravna preventiva pred krčnimi žilami. Svečo naj vadijo ljudje z nizkim tlakom, saj deluje kot skodelica kave. Nekako poživi, a obenem sprošča, zato ob izvajanju nimamo težav s stresom ali depresijo.

Prvi november je že minil, vendar kljub temu danes prižigamo svečo. Takšno, ki lahko neprestano gori in osvetljuje tudi temnejše jesenske ali zimske dni.



Položaj sveče ali polsveče podpira delovanje ščitnice, pospeši pretok krvi do medenice, pomaga pri odpravljanju težav s sinusi in pri prebavi. Poleg tega se sprostijo noge, zato je preprosta ter povsem naravna preventiva pred krčnimi žilami. Sprosti utrujene noge in preprečuje otekanje. Položaj 3 za izkušene, pri katerem spustimo prste nog za glavo na tla, ki ga v jogi imenujemo plug, pa deluje dobro na trebušno slinavko, zato naj ga vadijo sladkorni bolniki. Na spisek redne aktivnosti lahko svečo dodajo ljudje z nizkim tlakom, saj deluje kot skodelica kave. Nekako poživi, a hkrati tudi sprošča, zato ob izvajanju nimamo težav s stresom ali depresijo. Izvajanje je dobro za osebe s hipofunkcijo ščitnice, vendar je potrebno spremljanje ravni hormonov oziroma prilagajanje odmerka klasičnih zdravil, zato naj redno vadbo nadzoruje ustrezno usposobljen učitelj.



Izvedba



1. položaj: Uležemo se na hrbet, noge in roke so iztegnjene ter sproščene.



2. položaj a (preprostejša izvedba): Ob vdihu dvignemo noge, če lahko, jih iztegnemo v kolenih.



2. položaj b (preprostejša izvedba): V primeru skrajšave zadnjih stegenskih mišic uporabimo trak ali šal, ki ga namestimo na sredino podplatov in primemo z iztegnjenimi rokami.



2. položaj c (bolj izkušeni): Ob vdihu pokrčimo noge v kolenih in dvignemo medenico ter noge visoko, tako da podpremo medenico z rokami. S trupom tvorimo kot približno 45 stopinj na tla. Komolci so na tleh, v širini ramen. Noge so navpično navzgor, iztegnjene v kolenih. V položaju lahko vztrajamo ob naravnem dihanju nekaj vdihov in izdihov, sprostimo noge, stopala ter celoten predel medenice. Ob izdihu pokrčimo noge v kolenih, približamo kolena čelu, nato pa spuščamo s pomočjo rok in z aktivnimi trebušnimi mišicami medenico ter noge na tla in se vrnemo v začetni položaj 1.

Tukaj boste našli vse vaje iz sklopa vadbe Joga za vsakogar.

2. položaj d (zelo izkušeni): Ob vdihu dvignemo noge, medenico in trup. Z rokami podpremo hrbtenico, tako da so noge in trup v navpičnem položaju oziroma ravni liniji. Težo telesa porazdelimo na ramena, vrat in nadlakti, brada se dotika prsnega koša.



3. položaj (nadaljevanje položaja 2 d – samo bolj izkušeni): Ob izdihu spuščamo dvignjene iztegnjene noge za glavo, tako da se s prsti na nogah dotaknemo tal, brada se dotika prsnega koša. V končnem položaju se lahko zadržimo ob naravnem dihanju, nato pa se ob izdihu postopno vrnemo v začetni položaj 1.



Preprostejši različici 2a in 2b lahko ponavljamo zaporedoma – vsaj 10-krat ali pa se zadržimo v končnem položaju ob naravnem dihanju, nato pa se ob izdihu vrnemo v začetni položaj 1.



Izvajanje si popestrimo s predstavo, kako svetimo sami sebi, nato pa morda nezavedno, brez namena ali ekonomskega interesa in ne samo v domišljiji posvetimo še komu. Če plamen zares zagori, pa je odvisno od vaje, dobre volje, popolne prisotnosti in zavedanja.

Opozorilo Položaja 3 in različici 2c ter 2d ne vadimo v primeru visokega krvnega tlaka, pri težavah z vratnim delom hrbtenice in vrtoglavici, položaja 2d pa še pri hiperfunkciji ščitnice, v njem pa naj se ne zadržujejo otroci.