Joga za vsakogar: stransko iztegovanje trupa

Kljub še vedno lepemu sončnemu vremenu je čutiti, da se poletje počasi poslavlja in tudi s poletno jogo za vsakogar mu mahamo v slovo. Danes mu v čast razpenjamo zastavo, ki nas bo spremljala in plapolala tudi v jesenskih dneh.



Zastavo je dobro razpeti, ker uravnoteži celotno telo. Izboljšuje koncentracijo, ki jo bomo potrebovali tudi v novem študijskem letu, koristi pa tudi pri vseh preostalih opravilih. Harmonizira živčni sistem in deluje dobrodejno na ravnotežje. Veselo na delo, tudi osebe s skoliozo – stransko ukrivljenostjo hrbtenice, saj ob redni in ustrezni vadbi preprečuje ukrivljenost. Poleg vseh naštetih dobrodejnih lastnosti pa se sočasno krepijo zapestja, noge, bočne mišice trupa, mišice kolkov in trebuha.



Preden izvedemo položaj, je priporočljivo ogreti roke, na primer s kroženjem v zapestjih in vajo za lepe prsi, ki smo jo opisali v prejšnji številki, trebušne mišice pa z mletjem ali dvigovanjem zgornjega dela glave.



Katero barvo zastave bomo razpeli – rdečo, belo, slovensko ali katero koli drugo –, ni pomembno. Bolj ko je pisana, lepša je, tako kot bogate barve jeseni. Čim bolj edinstvena oziroma podobna nam samim pa pričara iskrice v očeh in nasmeh.



Izvedba



1. položaj: Iz sedečega položaja z iztegnjenimi nogami se obrnemo na desni kolk. Leva noga je na desni nogi, leva pa počiva na stranskem delu stegna. Z desno iztegnjeno roko z dlanjo pod ramenom se opremo na tla. Pogled je usmerjen naprej, brez določenega cilja, občutimo vse telo.



2. položaj: Pokrčimo noge v kolenih, tako da s trupom tvorijo kot približno 90 stopinj. Pogled usmerimo v točko v višini oči, ki se ne premika.



3. položaj: Ob vdihu aktiviramo trebušne mišice in dvignemo medenico čim višje od tal. Roka ostane ob levem boku. Ob izdihu se vrnemo v začetni položaj.



Bolj izkušeni:



4. položaj a: V položaju z dvignjenimi boki dvignemo iztegnjeno levo roko navpično navzgor, kot da bi razpeli zastavo.



4. položaj b: Za večjo intenzivnost zavzamemo končen položaj iz položaja 2, kjer ostanejo noge iztegnjene. Glava, zgornji del telesa in noge so v ravni liniji.



Položaje 1–3 ali bolj izkušeni 1–4 ponovimo vsaj trikrat. Ljudje z več izkušnjami lahko ostanejo v končnem položaju ob naravnem dihanju oziroma lahko zadržijo položaj z dvignjeni boki tako da zadržijo dihanje. Ponovimo vsaj trikrat še na drugi strani, tako da se obrnemo na levi kolk.



Opozorilo: Vaje ne izvajajte, če imate poškodovana zapestja, roke, ramena ali bolečine v njih ali po operaciji trebuha.







Tadeja Rajer



mag. farm., homeopatinja



in učiteljica joge (500 RYT) Položaj 1– Obrnemo se na desni kolk. (Foto: Dejan Javornik) Položaj 2 – Pokrčimo noge v kolenih. Položaj 3 – Ob vdihu dvignemo medenico čim višje. Položaj 4a, za bolj izkušene – Dvignemo navzgor še roko. Položaj 4b, za bolj izkušene – V končni položaj se dvignemo z iztegnjenimi nogami.