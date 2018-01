Joga za vsakogar: Sprostitev v položaju tigra

Pomemben del jogijske prakse je sproščanje, ki mu vedno, ne glede na to, katero zvrst joge vadimo, namenjamo precej časa. Bodisi med posameznimi položaji, da si zopet naberemo novih moči, bodisi na koncu, da sprostimo vso napetost, ki je nastala med vadbo ali je bila prisotna že prej. In kdaj je boljši čas za sproščanje kot ravno pozimi, ko se tudi v naravi vse umiri? Če posnemamo bioritem narave, je sproščanje v položaju tigra idealna vaja za zimsko spanje. Največje darilo, ki si ga lahko podarimo, je namreč ravno sproščenost, in težko naročimo, naj jo prinese kateri od dobrih mož, ki so nas obiskali decembra. Po navadi dajemo v življenju prednost aktivnosti, sprostitev pa prelagamo na pozneje. In jo pogojujemo – samo še to moramo postoriti, potem pa se lahko sprostimo, umirimo. Ali ne bi bilo fino, če bi poznali način, da bi se lahko sprostili ne glede na to, ali smo zadovoljni, imamo dovolj materialnih dobrin, daril, pozornosti, ljubezni, časa...? Sproščenost je namreč naše naravno stanje. In če lahko izbiramo, zakaj ne bi vseh aktivnosti raje opravljali sproščeni, saj ni nobene potrebe po napetosti. Povedano drugače: napetost in naglica ničesar ne spremenita, tega se dobro zavedajo v vzhodnih deželah.

Če posnemamo bioritem narave, je sproščanje v položaju tigra idealna vaja za zimsko spanje.

Preden se predamo sproščanju, priporočam, da izvedemo nekaj bolj dinamičnih sekvenc, na primer vožnjo kolesa, mačko, mletje, čoln, ali zaporedje asan, ki ga imenujemo pozdrav soncu, nato pa kobro ali zasuk v kobri. Po zasukih oziroma bolj aktivnih vajah pa povsem spontano sledi še popolna sprostitev v tigru. Kot nalašč po praznikih in vseh zabavah.

Izvedba

1. položaj: Uležemo se na trebuh, roke so sproščeno ob telesu, noge so sproščene, tako da so pete obrnjene rahlo navzven, palci na nogah so lahko skupaj, glavo položimo na desno lice.



2. položaj: Obrnemo se na levi bok. Pokrčimo desno roko v komolcu in položimo komolec nad glavo, tako da je nadlaket vzporedna s tlemi. Levo roko prav tako pokrčimo v komolcu in položimo desno dlan nad levi hrbtni del dlani. Pokrčimo levo nogo in približamo koleno levemu komolcu. Bolj fleksibilni se lahko s pokrčenim levim kolenom dotaknejo levega komolca.

Pomemben del jogijske prakse je sproščanje, ki mu vedno namenjamo precej časa.



Desna noga je iztegnjena v kolenu in sproščena. Glavo oziroma desno lice položimo na sklenjene dlani ali desno podlaket. V položaju ostanemo nekaj vdihov in izdihov, nato pa se vrnemo v začetni položaj 1.



Po počivanju v položaju 2 vsaj 10 vdihov in izdihov ob naravnem ritmu dihanja, če nam ustreza, pa lahko tudi nekaj minut, zamenjamo položaj nog in rok, tako da se z desno nogo dotaknemo desnega komolca in položimo levo lice na sklenjeni dlani ter se sproščamo še na drugi strani.



Če začutimo veliko napetost v rami, lahko položimo roko ob telo. Razen akutnih bolečin v kolenu ni nobenega razloga, da ne bi občutili sprostitve v tigrovi koži.