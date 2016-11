Joga za vsakogar: sproščanje v predklonu

Sproščanje v predklonu, v nekaterih zvrsteh joge imenovano tudi zajec ali položaj otroka, spada med jogijske položaje, ki pomirjajo. Da dosežemo takšen učinek, je dobro telo prej pripraviti. Če imate skrajšane zadnje stegenske mišice, se priporoča, da namesto predklona redno izvajate položaje za raztezanje nog. Ko so mišice pripravljene, pa je koristno, da se sproščamo v predklonu ob utrujenosti, razburjenosti oziroma brezvoljnosti. Položaj namreč deluje dobro pri depresiji ter živčnosti in odpravlja utrujenost. Poleg tega, da pomirja, se povečuje zbranost, kar povezujemo s povečano prekrvavitvijo glave in možganov, dobro pa vpliva tudi na oči. Hrbet se v tem položaju razteza in sprosti, poglobita se prsno ter trebušno dihanje. Nežno se pomasirajo vsi organi v trebušni votlini, zato deluje blagodejno tudi na trebuh in prebavo. Tako preprost položaj, da je kar težko verjeti, na kaj vse lahko z njim vplivamo. Če vas Joga za vsakogar še ni prepričala, je skrajni čas, da preizkusite, kako lahko v enem samem položaju vsakdo najde korist.



Izvedba



1. položaj a: Sedemo v položaj tako imenovanega diamanta – pokleknemo, kolena so približana, in sedemo na pete. Dlani počivajo na stegnih, hrbtenica je vzravnana in sproščena.



1. položaj b: V primeru težav s koleni začnemo iz položaja na vseh štirih in se ob izdihu nagibamo nazaj, vse dokler se zadnjica ne dotakne pet.



2. položaj: Ob vdihu dvignemo roke nad glavo in se dvignemo na kolena.



3. položaj a: Ob izdihu se postopoma sklonimo naprej z iztegnjenimi rokami in ravnim hrbtom iz kolkov – tako da se najprej začne spuščati spodnji del trebuha in gre popek proti kolenom. Nato se celotni trebušni predel nagne proti stegnom, zadnjica pa se spusti k petam. Roke so iztegnjene, hrbet čim bolj vzravnan. Ob vdihu se vrnemo z aktivnimi trebušnimi mišicami v položaj 2, iz njega pa v začetni položaj 1.



3. položaj b: Ko se sklonimo naprej, se z rokami in čelom dotaknemo tal.



3. položaj c: V predklonu iztegnemo roke ob telesu, tako da so dlani obrnjene navzgor.



Korake od 1 do 3 ponovimo v tekočem zaporedju ob naravnem dihanju vsaj petkrat. V končnem položaju 3 se lahko tudi zadržimo, zapremo oči in ostanemo v njem vsaj pet vdihov, bolj izkušeni pa tudi dlje.



Pri težavah s koleni začnemo izvajanje iz položaja 2, torej dvignjeni na kolenih, in si podložimo odejo, ali pa iz položaja 1b – različice na vseh štirih.



Opozorilo: Položaja naj ne izvajajo ljudje s povišanim očesnim tlakom in vrtoglavico ter nosečnice.