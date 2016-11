Joga za vsakogar: s čolnom za trebušne mišice

Čeprav je ostal na poletje samo še lep spomin, si lahko z Jogo za vsakogar vedno znova pričaramo prijeten občutek počitnic. Danes se s čolnom odpeljimo na širno morje. Če smo začetnik, ne pretiravajmo, da bomo varno priveslali nazaj do obale. Bolj izkušeni pa se zlahka podajo dlje, na konec sveta, v širna obzorja in v globino. Bolj ko je morje valovito, močnejši bo trebuh, saj se z izvajanjem čolna krepijo trebušne mišice. A kot smo lahko že izkusili, ne delujemo samo na mišice, temveč ob zavestnem izvajanju prebujamo tudi globlje plasti. Tako lahko odpravljamo prebavne motnje oziroma delujemo preventivno – kar pomeni, da preprečujemo obolenja trebušnih organov.



Ker pospešuje prebavo, se redno izvajanje svetuje ljudem z lenim, počasnim črevesjem ali čezmerno telesno težo, sploh če se nabirajo odvečni kilogrami predvsem na predelu trebuha. Z izvajanjem masiramo zadnjične mišice ter tako učvrstimo zadnjico, krepimo pa tudi hrbtne in mišice nog. Ob pravilni, zavestni izvedbi vaje, predvsem pa z aktivnimi trebušnimi mišicami lahko lajšamo bolečine tako v hrbtenici kot tudi pri išiasu.



Pred izvedbo je priporočljivo, da ogrejemo telo, na primer s pretegovanjem hrbta v mački ali s primikanjem kolena h glavi.



Izvedba



1. položaj: Sedemo na tla z iztegnjenimi nogami v kolenih, hrbet je vzravnan. Predročimo roke v višini ramen in prepletemo prste.



2. položaj: Pokrčimo noge v kolenih, z ravno hrbtenico se nagnemo nazaj, nato pa dvignemo nogi tako, da z njimi in zgornjim delom telesa ustvarimo položaj, podoben čolnu. Noge so v kolenih pokrčene, roke ostanejo iztegnjene in prepletene v višini ramen. Z aktivnimi trebušnimi mišicami in zadnjico vzdržujemo ravnotežje.



3. položaj: Ob naravnem dihanju se zazibljemo v desno, tako da dvignemo levi del zadnjice.



4. položaj: Nato se nagnemo še levo in dvignemo desni del zadnjice, še vedno naravno dihamo.



5. položaj: Po končanem izvajanju pokrčimo noge v kolenih, primaknemo stopala, objamemo noge, sklonimo glavo ter sprostimo trebuh.



Korake od 2 do 4 ponavljamo ob naravnem dihanju vsaj 10 do 30 sekund oziroma vsaj enkrat v desno in levo stran, bolj izkušeni pa tudi dlje. Zaporedje ponovimo vsaj trikrat, med posameznimi ponovitvami počivamo v položaju 5. Bolj izkušeni lahko v položaju 2 iztegnejo noge v kolenih, tako da so stopala v višini oči.



Opozorilo: Položaja naj ne izvajajo osebe s hernio diskusa ali poškodbo kolka ter po operaciji v predelu trebuha. Pri blažjih težavah v ledvenem delu hrbtenice izvajamo položaj s pokrčenimi nogami v kolenih, če pa se kljub temu pojavijo bolečine v hrbtu, položaja ne izvajamo.