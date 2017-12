Joga za vsakogar: pozdrav luni in novemu

Vsakdo, ki je že kdaj vadil jogo, je slišal za pozdrav soncu, verjetno najpogosteje izvajano in najbolj znano zaporedje jogijskih položajev. Manj pa je znanega o pozdravu luni, ki je umirjena različica pozdrava soncu, kar pomeni, da ga lahko vadimo tudi v večernih urah, ko je za izvajanje pozdrava soncu (če upoštevamo naravne bioritme) že prepozno. In če smo s pozdravom soncu pozdravljali poletje, lahko z luninim zimo oziroma novo leto.

Lunina različica je preventiva, da se telo zaradi preveč intenzivne vadbe ne izčrpa ali poškoduje, kar lahko opazimo v obliki bolečin kot tudi na splošno slabšega počutja, utrujenosti, zaskrbljenosti, prestrašenosti ali depresije. Da preprečimo morebitno izgorelost ter poskrbimo za ravnotežje, je po pozdravu soncu zato najbolje izvesti še pozdrav luni. Izbira je seveda odvisna tudi od namena vadbe. Ljudem, ki so po naravi zelo aktivni (npr. za t. i. vata doše po ajurvedskem medicinskem sistemu), priporočamo izvajanje pozdrava luni, kjer je aktivnost zmerna. Med prazniki je primerna prav za vse, saj z nežnimi gibi in ustreznim zaporedjem aktiviramo prebavo, hkrati pa sprostimo in umirimo telo in duha. Da bo sveže in zdravo tudi v novem!

Izvedba

1. položaj: Stojimo z vzravnanim hrbtom, stopala so razmaknjena v širini bokov, kolena narahlo pokrčena, tako da so stegenske in trebušne mišice aktivne. Dlani položimo skupaj v sredini prsi, da se nežno dotikata, v t. i. položaju namaste ali pozdravu iz srca. Z nekaj globljimi vdihi in izdihi se pripravimo na izvajanje pozdrava luni.

2. položaj: Ob vdihu dvignemo sklenjene roke nad glavo.

3. položaj: Razmaknemo dlani ter jih obrnemo navzven, nato pa se ob izdihu iz kolkov z ravnim hrbtom spustimo naprej v predklon. Na koncu giba položimo dlani ob strani nog na tla, po potrebi pri tem pokrčimo kolena.

4. položaj: Ob vdihu stopimo z levo nogo nazaj – tako da položimo levo stopalo za telesom na tla, prav tako položimo na tla levo koleno, desno koleno pa ostane nad peto desne noge. Z zgornjim delom telesa se naslonimo na stegno desne noge, medenico spustimo proti tlom, hrbtenica ostane poravnana, pogled usmerimo naprej.

5. položaj: Ob izdihu spodvijemo prste na levi nogi, dvignemo levo koleno in stopalo od tal. Medenico dvignemo višje, tako da se z zgornjim delom telesa sklanjamo proti desni nogi, ki je lahko iztegnjena ali pa ostane pokrčena v kolenu.

6. položaj: Ob vdihu spustimo levo stopalo na tla in ga obrnemo navznoter, nato pa se ob izdihu z rokami iz desne strani sprehodimo v predklon na sredino.

7. položaj: Ob vdihu dvignemo desno roko in jo položimo za hrbet. Pogled usmerimo čez desno ramo. Nato se v obratnem vrstnem redu vračamo prek vmesnih korakov v začetni položaj 1.

Korake od 1 do 7 ponovimo najprej z desno, nato pa v istem zaporedju še z levo nogo, pri čemer zamenjamo položaj rok in nog. Zaporedje ponovimo z vsako nogo vsaj trikrat, lahko tudi desetkrat. Posamezniki s skrajšavo zadnjih stegenskih mišic v položaju 3 pokrčijo kolena, v položaju 5 pa ostane pokrčena zadnja noga. Ljudje, ki so kdaj imeli težave v kolenih, so na položaj kolena desne noge pri koraku 4 še posebno pazljivi, v položaju 7 pa ostane pri ljudeh z akutnimi bolečinami v vratu glava obrnjena proti tlom.

Opozorilo: Vaje naj ne izvajajo ljudje z akutnimi poškodbami ali bolečinami oziroma resnejšimi težavami v hrbtenici ali kolenih.