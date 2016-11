Joga za vsakogar: močni kot tiger

Ohranja tudi gibljivost kolkov, poleg hrbtnih krepi trebušne, zadnjične, nožne in kolčne mišice. Izvajanje se priporoča materam v poporodnem obdobju, saj blagodejno vpliva na medenični predel. V sanskrtu so položaj tigra poimenovali vyaghrasana; verjetno ni naključje, da nosi najbolj slavna modra tabletka današnje dobe del starodavnega imena.

Danes na Jogi za vsakogar izvajamo tigra. V sanskrtu, starodavnem jeziku z ozemlja današnje Indije, so ga poimenovali vyaghrasana. Verjetno ni naključje, da nosi najbolj slavna modra tabletka današnje dobe del starodavnega imena. Očitno se tudi farmacevtska industrija zaveda ali pa podzavestno ve, od kod prihaja prava moč. Ali ob rednem izvajanju deluje tako kot tabletka, pa lahko preizkusite kar sami.



Tiger je zahtevnejša oblika mačke, zato ima podobne koristi: z rednim izvajanjem ostane hrbtenica zdrava in prožna vse do pozne starosti. Bolečine ali težave s hrbtom so lahko preteklost. Hrbtenica postane fleksibilnejša, prožnejša, posredno pa lahko prenesemo pozitivne učinke tudi na preostale dele telesa pa tudi področja našega življenja. Poleg gibljivosti hrbta se povečuje in ohranja tudi gibljivost kolkov, hkrati pa poleg hrbtnih krepimo trebušne, zadnjične, nožne in kolčne mišice. Kar nekaj koristnih učinkov na en mah. Izvajanje se posebno priporoča materam v poporodnem obdobju, saj deluje blagodejno na ves medenični predel.



Na vadbi v živo izvajamo tigra pogosto, najbolj veseli so ga otroci, ki radi oponašajo njegove zvoke, izvedba pa zabava tudi odrasle, saj jih spomni na njihovega notranjega otroka in ga neguje.



Izvedba



1. položaj: Zavzamemo položaj na vseh štirih ali položaj mize, pri katerem je hrbet raven – vzporeden s podlago. Opremo se na roke, ki so pravokotne na tla, tako da so dlani pod rameni z razširjenimi prsti rok, prav tako je pravokotna na tla lega stegen.



2. položaj: Ob izdihu pokrčimo desno nogo, jo dvignemo in približamo prsim. Če je mogoče oziroma bolj izkušeni se z nosom ali čelom dotaknejo desnega kolena, drugače samo nakažemo, da se ga želimo dotakniti. Hrbtenica je zaobljena.



3. položaj: Ob vdihu iztegnemo desno nogo in jo dvignemo v višino kolkov oziroma medenice, tako da so prsti obrnjeni proti tlom. Dvignemo glavo, odpremo se v prsnem košu in pogledamo navzgor, hrbtenica je uleknjena. Bolj izkušeni lahko dvignejo iztegnjeno nogo čim višje navzgor.



Ob izdihu se vrnemo v položaj 2 in izmenjujemo ob naravnem dihanju položaja 2 in 3 vsaj trikrat, bolj izkušeni pa tudi večkrat. Po nekaj ponovitvah ob izdihu položimo na tla koleno in se vrnemo v končni položaj 1. Enako ponovimo še z levo nogo. V primeru težav s koleni si podložimo odejo. Za naprednejšo obliko vadbe uporabimo namesto normalnega dihanja tako imenovano udžaji pranajamo ali zmagoviti dih, kar poglobi zavedanje in dodatno umirja celotno telo.



Uspešno vadbo tigra v čim večjem številu, saj je res primerna in blagodejna za vsakogar. Učenje pa je, čeprav je videti povsem preprosto, dobro prepustiti mojstrom oziroma izkušenim učiteljem, sploh v primeru kroničnih težav ali če želite od vadbe malo več. Pri vadbi v živo – bodisi v skupini ali individualno – z dodatnimi nasveti pripomoremo k varni in učinkoviti vadbi ter posledično zdravi hrbtenici. Da o prebujeni notranji moči tigra ne govorimo. Grrr.