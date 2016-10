Joga za vsakogar: lahkih nog naokrog

Ali ste se že kdaj vprašali, kdo je zaslužen za to, da ves dan hodimo, tekamo, plešemo, kolesarimo in se sploh premikamo? Zadnje čase namenjamo pri vadbi v živo takšnim vprašanjem veliko pozornosti, danes pa odkrivamo skrivnost tudi pri Jogi za vsakogar.



Odgovor je sila preprost – naše noge. Ali vemo, koliko mišic mora biti aktivnih, da lahko ostanemo v stoječem položaju? Se zavedamo, kaj vse delamo z njimi, kaj naredijo za nas? Običajno ne. Kaj šele, da bi jim bili hvaležni, ker nas venomer nosijo po svetu.



Zato danes vso pozornost in vsaj nekaj minut ljubezni posvetimo vadbi raztezanja nog. Z izvedbo položaja raztezamo zadnje stegenske in hrbtne mišice ter povečujemo gibljivost kolkov. Poveča se prekrvavitev spolnih žlez, kar lahko povsem spontano povzroči stranski učinek, podoben učinku afrodiziaka, pogosteje pa se svetuje izvajanje pri menstrualnih težavah ali boleznih spolnih organov.



Pred izvedbo lahko ogrejemo noge z vožnjo kolesa, če pa vadimo po tem, ko smo bili že ves dan (lahkih) nog naokrog, pa bo vaja prijetna sprostitev vseh napetosti.



Izvedba



1. položaj: Sedemo na tla z iztegnjenimi nogami v kolenih. Dlani položimo na stegna.



2. položaj: Pokrčimo desno nogo in položimo stopalo k notranji strani stegna oziroma bolj izkušeni dimljam leve noge. Na sredino stopala iztegnjene leve noge namestimo trak, ki ga primemo z obema rokama. Z vdihom se vzravnamo v hrbtenici, tako da povzdignemo navzgor ledveni in prsni del hrbta, sočasno pa potisnemo desni kolk navzdol proti tlom.



3. položaj a: Z izdihom pritisnemo z medenico proti tlom in se z ravnim hrbtom sklonimo naprej, tako da se popek približuje kolenom. S prsnim košem ostanemo dvignjeni, pogled usmerimo naprej, brada je rahlo navznoter. Z vdihom se vrnemo v začetni položaj 1.



3. položaj b (za bolj izkušene): Z izdihom se sklonimo naprej z obema rokama, tako da se popek približa kolenu in se z dlanmi dotaknemo stopala ali gležnja iztegnjene noge.



Korake od 1 do 3 lahko ob naravnem dihanju ponovimo od 5- do 10-krat. Za večje raztezanje vezivnega tkiva lahko končni položaj 3 zadržimo, v njem ostanemo vsaj pet vdihov. Zaporedje ponovimo še na drugi strani – s pokrčeno levo nogo. Če imamo težave s skrajšavo zadnjih stegenskih mišic, lahko sicer iztegnjeno nogo v kolenu pokrčimo. Pri težavah s koleni položimo stopalo nižje ob nogi, da koleno ni pokrčeno, in podložimo koleno, na primer z odejo, ali pa iztegnemo noge v kolenih in jih razmaknemo.



Opozorilo: Pri akutnih bolečinah v hrbtu, v nosečnosti in pri težavah s koleni, razen prilagojeno s podlogo ali iztegnjeno nogo, položaja ne izvajamo.