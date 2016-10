Joga za vsakogar: kroženje z rameni

Ker smo prejšnji teden posvetili veliko pozornosti spodnjemu delu telesa, natančneje nogam, jo tokrat zaradi jogijskega uravnovešanja povsem spontano namenjamo zgornjemu. Tako so danes pri Jogi za vsakogar na vrsti roke oziroma natančneje ramenski obroč. Zdaj že vemo in smo hvaležni, da nas noge nosijo naokrog, danes pa ozavestimo, da nam dajejo občutek svobode in neštete možnosti naše zlate roke. Za trenutek razmislite, kdaj vse jih uporabljate, in ugotovili boste, da so nepogrešljive skoraj pri vseh opravilih – na primer pri delu z računalnikom, kuhanju, pisanju, risanju, športu in številnih drugih. Kot bi bile roke človeška krila, ki omogočajo, da poletimo, kamor nas vodi srce. In takšen zaželen stranski učinek lahko občutimo tudi pri kroženju z rameni.



Redna vadba obenem sprošča in krepi ramena ter ves ramenski obroč, prav tako pa tudi prsne ter vratne mišice. Z izvajanjem preprečimo napetosti v vratu in ramenih ter povečamo gibljivost ramen. Čeprav je izvedba na prvi pogled sila preprosta, se sočasno krepijo mišice rok, zato je pomembna priprava na zahtevnejše jogijske položaje. Izvajanje vaj za krepitev ramen se še posebno priporoča ljudem, ki imajo težave z zapestji oziroma so ta občutljiva.



Ker namen jogijskih vaj ni trpljenje, temveč ozaveščanje, izvajamo vajo za krepitev ramen sproščeno in lahkotno. Če dodamo še nasmeh in se ob tem zabavamo, ni lažje samo izvajanje joge, temveč življenje nasploh. Naj se zabava začne.



Izvedba



1. položaj: Stojimo z ravnim hrbtom in razmaknemo noge tako, da čutimo stabilnost. Sprostimo hrbet in usmerimo pozornost na ramena, roke visijo sproščeno ob telesu.



2. položaj: Ob vdihu odročimo roke v višino ramen, kot bi jih položili na obešalnik. Roke so sproščene, vzporedne s tlemi. Ob naravnem dihanju začnemo zavestno in počasi krožiti z rameni naprej, krogi naj bodo čim večji. Pozorni smo, da krožimo z rameni, roke pa samo sledijo gibanju. Ob izdihu vrnemo roke nazaj ob telo in se sprostimo.



Korake od 1 do 2 ponovimo ob naravnem dihanju vsaj petkrat, bolj izkušeni lahko tudi večkrat, nato pa krožimo še vsaj petkrat nazaj – v nasprotni smeri.



Ob morebitnih težavah v ramenskem obroču, ramenih ali rokah lahko roke sproščeno visijo ob telesu.