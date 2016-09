Joga za vsakogar: krepke roke pod strešico

Raztezajo in aktivirajo se tudi noge, hrbtne mišice pa se sprostijo. Izmenična krepitev in raztezanje delujeta kot nekakšna črpalka – v dele telesa priteka več krvi in s tem več kisika, kar posledično hitreje odplavlja morebitne škodljive snovi, telo pa se osveži.

Če redno vadimo na videz preproste vaje joge za vsakogar, je telo dobro ogreto in pripravljeno na zahtevnejše. Takšne je sicer najbolje izvesti pod vodstvom oziroma ob napotkih v živo, a če ste zdravi, upoštevate pisna navodila in redno vadite, jih lahko popolnoma varno naredite tudi z nami od doma.



Pred izvedbo zaporedja se priporoča, da se telo ogreje vsaj z npr. vožnjo kolesa in mačko, lahko pa dodamo še dih radosti. Ob izvajanju nam bodo hvaležne roke, saj bodo krepke in lepo oblikovane. Noge ne bodo ostale izjema – iztezajo se in aktivirajo, hrbtne mišice pa se sprostijo. In kaj je lepšega kot sproščen hrbet, ki je običajno večinoma napet in v stalni akciji? Izmenična krepitev in raztezanje delujeta kot nekakšna črpalka – v dele telesa priteka več sveže krvi, s tem več kisika, kar posledično hitreje odplavlja morebitne škodljive snovi, telo pa se osveži. Ni čudno, da so ljudje, ki vadijo jogo, se zavestno gibljejo ali izvajajo razne tehnike za sproščanje oziroma meditacijo, navadno videti mlajši. In to popolnoma naravno, brez kemije in z minimalnimi stroški.



Sčasoma ko telo ozavesti položaj, se začne posledično sproščati živčni sistem ali um in tudi zahtevnejši položaji postanejo preprosti. Sploh kadar občutimo telo v trenutku izvajanja ali, kot boste slišali »strokovno«, na jogi, ko jih naredimo z zavedanjem. Mi dodajamo še z vajo, saj vaja dela mojstra, a le, če mojster dela vajo.

Izvedba



1. položaj: Z vdihom zavzamemo položaj na vseh štirih, dlani položimo na tla pod rameni, kolena so pod kolki, noge razmaknjene v širini bokov. Spodvijemo prste na nogah in se pripravimo na izvedbo položaja 2 ali strešice.



2. položaj: Ob izdihu se opremo na noge in roke. Dvignemo kolena in zadnjico oziroma medenico proti stropu, hrbtenico podaljšamo oziroma raztezamo. Noge so v širini bokov ali bolj narazen, pri izkušenih so iztegnjene, drugače pa pokrčimo noge v kolenih. Pete so dvignjene od tal, obrnemo jih rahlo navzven. Teža telesa je porazdeljena na roke in prste na nogah. Pogled usmerimo navzdol. Ob izdihu se vrnemo v položaj 1 na vseh štirih oziroma nadaljujemo položaj 3.



3. položaj (za bolj izkušene): Ob vdihu aktiviramo trebuh in noge ter spustimo medenico nižje v tako imenovani položaj deske (oziroma bolj poznane sklece). Ob izdihu se vrnemo v položaj strešice – 2, nato pa z vdihom do začetnega položaja 1.



Korake 1–2, bolj izkušeni pa od 1–3, ponovimo ob naravnem dihanju vsaj 3-krat, lahko pa do 10-krat.



Če smo v preteklosti imeli težave z zapestji, položimo na tla podlakti in dvignemo medenico, noge v kolenih pokrčimo. Ženske ob menstruaciji izvedejo manj ponovitev.



Opozorilo: Položaja naj ne izvajajo ljudje s kroničnimi bolečinami v zapestjih, z vrtoglavico in visokim krvnim tlakom.