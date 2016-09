Joga za vsakogar: iztezanje prsnega koša ob podpori drevesa

Vaja je kot naročena za vrnitev v šolske klopi, saj lahko z odpiranjem prsnega koša in ramen prebrodimo začetno utrujenost ali napetost v telesu, ki se še ni navadilo na daljše sedenje. Prav tako koristi na delovnem mestu, zlasti če tam večinoma sedimo.

Za vnovično osvežitev in osrediščenje izkoristimo ali si vzamemo nekajminutni odmor ter izvedemo položaj ob steni. Če imamo možnost, ga je še bolje in lepše izvesti v naravi, na svežem zraku, ob podpori drevesa, ki šepeta stoletne zgodbe. Drevo daje tudi edinstveno priložnost, da ga na koncu objamemo in se napolnimo z zeleno, zdravilno energijo.



Iztezanje prsnega koša preprečuje težave v hrbtu, saj se sočasno krepijo hrbtne mišice, na katere pri običajni telesni aktivnosti – na primer teku, kolesarjenju ali fitnesu – nehote pozabimo. Na jogi za vsakogar se spomnimo prav vsakega dela telesa, vse od vrha glave do nožnih prstov. Pozorni na odpiranje prsnega koša in z zavedanjem hrbtenice se pretegnemo kot mačka ob opori in nadaljujemo s plavanjem na celini še dolgo v jesen. Tako ohranjamo poletje v sebi, tudi potem ko so počitnice že zdavnaj minile.



Izvedba



1. položaj: Stojimo vzravnano pred oporo – steno ali drevesom v naravi. Stopala so vzporedno v širini bokov. Malo globlje vdihnemo in izdihnemo, da se pripravimo na iztezanje.



2. položaj: Z vdihom dvignemo in iztegnemo obe roki visoko proti nebu, prepletemo dlani nad glavo in rahlo pokrčimo komolce, tako da z rokami oblikujemo trikotnik.



3. položaj a: Ob izdihu se nagnemo naprej, vse dokler prepletene roke ne dosežejo opore. Roki ter čelo naslonimo ob oporo, tako da je hrbet blago uleknjen. V položaju ostanemo vsaj pet vdihov in izdihov, če ga lahko izvedemo sproščeno in brez napora, pa tudi minuto ali dve. Ob naravnem vdihu se vrnemo najprej v položaj 2 z dvignjenimi rokami, nato pa ob izdihu spustimo roke in zavzamemo začetni položaj 1.



3. položaj b: Izkušeni lahko stopijo z nogami bolj stran od opore, se ob izdihu nagnejo naprej in drsijo navzdol, vse dokler se roke in čelo ne naslonijo opore malo nižje v primerjavi s položajem 3a, tako da je hrbet bolj uleknjen. Vrat je podaljšan, hrbtenica se pomika proti opori, stegenske mišice so aktivne. Ob naravnem dihanju opazujemo in občutimo odpiranje v ramenih in prsih.



Pozornost pri izvajanju: Pazimo, da ne potisnemo kolen nazaj. V ramenih občutimo odpiranje. V primeru bolečine ali težav v ramenih položaja ne izvajamo.

