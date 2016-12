Joga za vsakogar: gradimo most za novo

Počasi se staro premošča v novo, zato kot pripravo na slovo staremu (letu) in pozdrav novemu danes na Jogi za vsakogar postavljamo most. Na vadbi v živo lahko izvemo, zakaj povzroča večno mladost. Morda je ravno zaradi tega stranskega učinka tako zelo priljubljen in ga vadeči pogosto izvajajo samostojno doma, zlasti če pod spodnji del hrbta podložijo kvader ali odejo. V tem primeru deluje bolj sprostilno: umirja organe v medeničnem predelu, hkrati pa deluje blagodejno tudi na organe v prsnem košu, posebno srce.



V mostu se krepijo stegenske in zadnjične mišice, prav tako pa utrjujemo hrbet. Redno izvajanje priporočamo ženskam z menstrualnimi težavami, na splošno pa dobro vpliva na delovanje organov v medenični in trebušni votlini pri obeh spolih. Včasih lahko olajša prebavne težave, zato je izvajanje pred prazniki še posebno koristno.



Pa uspešno premoščanje radosti veselega decembra, z mostom ali brez, lahkotno in zmerno, primerno zimskim dnem ter dolgim nočem.



Izvedba



1. položaj: Uležemo se na hrbet. Pokrčimo noge v kolenih, stopala so na tleh. Približamo jih k zadnjici ter razmaknemo v širini bokov. Če imamo kvader, ga položimo med kolena ali pa uporabimo pas, ki ga prevežemo v širini bokov nad koleni. Roke počivajo ob telesu, dlani so obrnjene navzdol proti podlagi.



2. položaj a: Podaljšamo se v hrbtenici in vratu ter potisnemo lopatice tesno ob podlago. Ob vdihu aktiviramo stegenske mišice, potisnemo stopala proti tlom in dvignemo trtico ter medenico postopoma navzgor. V položaju z dvignjeno medenico so kolena in pete v isti liniji, kolena in stegna pa vzporedno. Pri izvedbi s kvadrom naj ta ostane med koleni tudi ob dvigu zadnjice. Ob izdihu spustimo medenico nazaj proti tlom in se vrnemo v začetni položaj 1.



2. položaj b (bolj izkušeni): Potisnemo lopatice proti tlom in preverimo, ali je hrbtenica podaljšana in simetrična, aktiviramo noge in potisnemo stopala proti tlom ter se ob vdihu dvignemo s trtico in medenico navzgor. Roke položimo pod trup in prepletemo prste ter potisnemo zapestja navzdol k tlom. Ob izdihu se vrnemo v začetni položaj, kjer spustimo medenico na tla, roke pa ob telo.



Začetniki in posamezniki z bolečinami v hrbtenici izmenjujejo položaja 1 in 2a ob naravnem dihanju vsaj petkrat, lahko pa tudi do 10-krat. V primeru bolečin v križu spremenimo ritem dihanja – ob izdihu se dvigujemo navzgor v položaj 1, ob vdihu pa navzdol v položaj 2a. Za oporo lahko pri prilagojenem načinu uporabimo kocko ali odejo, ki jo podložimo pod medenico, za zaščito vratu pa odejo podložimo pod ramena, hrbet in kolke. Na začetku lahko dvignemo medenico samo nekaj centimetrov od tal, nato pa z redno vajo povišujemo lego.



Bolj izkušeni lahko zavzamejo položaj 2b ter se v njem zadržijo nekaj vdihov in izdihov, denimo vsaj 10. Za večji učinek so oči zaprte, pozornost pa je usmerjena na dihanje.



Opozorilo: mostu naj ne vadijo osebe s poškodbami v vratnem delu hrbtenice.