Joga za vsakogar: gibanje kot kača

Danes na Jogi za vsakogar prepevamo ena joga, ena kača. Čeprav se večina ljudi kač boji, je posnemanje njihovega gibanja izjemno koristno. Otroci brez razmišljanja ali strahu dodajo še zvok, tako da jih zlahka zamenjamo za klopotačo. Položaj na splošno koristi osebam, ki veliko sedijo, saj postane hrbtenica z rednim izvajanjem gibka kot pri kači. S krepitvijo hrbtnih mišic pa preprečujemo potencialne težave v hrbtenici.



Preden izvedemo položaj, je dobro, če ogrejemo hrbet, npr. s položajem tigra iz prejšnje številke, primerna pa je tudi mačka. Po izvedbi pa običajno prija, da se sprostimo v blažjem zasuku hrbtenice – npr. sproščanje v položaju konja ali zajca deluje blagodejno in pomaga odpraviti morebitne napetosti, nastale v predelu hrbtenice.



Začetniki lahko čutijo po izvajanju bolečine v mišicah ali tako imenovani muskelfiber, ker uporabljamo pri kobri hrbtne mišice, ki jih običajno, denimo pri sedenju za volanom, pred računalnikom, v šolskih klopeh in podobnem, ne. Posebej pomaga proti okroglemu hrbtu, krepijo pa se tudi vratne mišice. S položajem ne prebudimo samo hrbtenice, temveč osvežimo celotno telo, zato priporočamo izvajanje pri utrujenosti. Učinek se pozna tudi na lepo oblikovani zadnjici in nožnih mišicah, predel prsnega koša oziroma sprednjega dela telesa s prsmi pa se sočasno razteza.



Izvedba



1. položaj: Uležemo se na trebuh. Čelo gleda proti tlom, nogi sta iztegnjeni in skupaj, gornji del stopal je obrnjen proti tlom. Dlani položimo pod ramena, prsti gledajo naprej, komolci so ob telesu, če izvajamo različico B, pa odročimo roke vstran.



2. položaj a: Ob vdihu dvignemo glavo in ramena, odpremo prsni koš, ramena so sproščena in pomaknjena nazaj, aktiviramo zadnjične in nožne mišice, medenico pa pritisnemo k tlom. Roke ostanejo ob telesu. Ob izdihu položimo zgornji del telesa – glavo in ramena – na tla ter se vrnemo v začetni položaj 1.



2. položaj b (prilagojen): Ob vdihu dvignemo zgornji del telesa kot v položaju 2a, le da so roke odročene ter pokrčimo noge v kolenih, tako da približamo pete zadnjici. Ob izdihu se vrnemo v položaj 1.



Položaj 1 in 2a ali 2b izmenjujemo ob naravnem dihanju vsaj trikrat, lahko pa tudi večkrat. Bolj izkušeni lahko z vdihom zavzamejo položaj 2a ali 2b ter se v njem zadržijo nekaj vdihov in izdihov ali celo več minut.



Opozorilo: Ne vadimo pri akutnih bolečinah v vratu oziroma težavah z vratnim ali ledvenim delom hrbtenice, pri obrabi kolčnih sklepov ali pri dimeljski kili.