Joga za vsakogar: brcanje za čvrsta meča

Vas srbijo podplati in ste težko pri miru? Radi brcate, pa se z žogo ne znajdete najbolje? Potem je današnja vaja idealni nadomestek, lahko pa je tudi vizualna priprava na nogometno tekmo ali trening.

Uvrščamo jo med t. i. energijske vaje, ki se izvajajo v sklopu, zato da prekrvavimo telo, ga osvežimo s kisikom in posledično odpravimo napetosti ali blokade, ki lahko nastanejo zaradi neaktivnosti, poškodb ali bolezni. Pri energijski vadbi je bolj kot usklajenost dihanja z gibanjem pomembno, da občutimo dele telesa in pretok krvi oziroma energije. Največkrat se povečan ali ponovno vzpostavljen pretok kaže tako, da se telo ogreje – postane nam toplo. Občutimo ga lahko tudi kot ščemenje ali mravljinčenje telesa, pogosto pa opazimo le končen rezultat – na splošno večjo budnost; kot bi spili skodelico kave. Ko je telo popolnoma prekrvavljeno in budno, običajno ni več prostora za slabo voljo, strah in podobna občutja, zato vaje s pridom izkoriščamo tudi kot pomoč pri različnih anksioznih in depresivnih stanjih. Najbolje je, da se izvajajo na prostem, sicer pa prostor pred izvedbo dobro prezračimo.

Ljudje s težavami z ravnotežjem, vrtoglavico in nosečnice naj se primejo za stol.

In kateri so še učinki vaje? Vsekakor dodobra ogreta meča, stopala in posledično cele noge. Redna vaja lahko pomaga pri odpravi krčnih žil oziroma preprečuje nastanek, dobrodejno deluje pri utrujenih nogah in na splošno varuje pred pojavom kakršnih koli težav z nogami. Tako je korak, brcanje, smučanje ali na splošno življenje lahkotnejše. In to z eno samo oziroma dvema brcama.

Izvedba

1. položaj: Stojimo vzravnano, noge razmaknemo v širino kolkov, roke položimo v pas.



2. položaj: Težo prenesemo na desno nogo, levo pa sprostimo, tako da dvignemo levo stopalo od tal, pri čemer je leva noga pokrčena v kolenu. Ob vdihu napnemo meča leve noge in začnemo premikati pokrčeno nogo nazaj.



3. položaj: Zamislimo si, da na nogo položimo uteži in premikamo spodnji del nazaj z napetostjo – kot bi jo potiskali proti uporu. Še vedno ob istem vdihu meča potiskamo nežno proti zadnjim stegenskim mišicam, vse dokler ni spodnji del noge vzporedno s tlemi, kot da vzamemo s stopalom zalet. V končnem položaju za trenutek sprostimo nogo.



4. položaj: Ob izdihu potisnemo spodnji del noge naprej z napetostjo, kot da brcamo žogo.



5. položaj: Nogo potiskamo počasi in z vzdrževanjem napetosti v mečih – kot bi potiskali nogo proti uporu, vse dokler je skoraj popolnoma ne iztegnemo v kolenu. Sprostimo napetost, nato pa v obratnem vrstnem redu potiskamo nogo nazaj oziroma se ob končni ponovitvi vrnemo do sredine in v začetni položaj 1.



Korake od 1 do 5 izvedemo vsaj trikrat, lahko pa tudi večkrat, najprej z levo nogo, potem še z desno. Ljudje s težavami z ravnotežjem, hujšo vrtoglavico ali v nosečnosti izvedejo prilagojeno vajo, primejo se za stol, ob steno ali drugo primerno oporo.