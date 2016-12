Joga z dojenčkom je koristna in zabavna

Materinstvo je res nekaj izjemnega, a s seboj prinese spremembe, ne le na telesni, pač pa tudi na socialni, osebni in karierni ravni, pravi sociologinja kulture in rusistka Ana Kersnik Žvab, ki ima večletne jogijske izkušnje. »Kar naenkrat središče vsega postane otrok. Vsaka mamica se sreča z različnimi čustvi, neprespanimi nočmi, bolečinami v križu, zatečenimi nogami, glavoboli, s prebavnimi motnjami, z nihanjem hormonov, s povečano težo in z drugimi poporodnimi tegobami. Joga za mamice ob navzočnosti dojenčka je zasnovana za dobro počutje obeh. Vadba je namenjena predvsem njunemu spoznavanju, navezovanju stika in aktivnemu, varnemu in zabavnemu preživljanju skupnega časa.«



Druga knjiga je tako kot prva nastala na pobudo nosečnic in mamic, ki obiskujejo njene tečaje in bi rade jogo skupaj s svojim nekajmesečnim naraščajem varno in pravilno izvajale tudi doma. K pripravi priročnika je povabila še ginekologinjo, dipl. babico, homeopatinjo in kolege jogiste, zato v njem niso opisane le asane (telesni položaji), temveč tudi dihalne tehnike, tehnike sproščanja, razloženo je, kako se razvija dojenček in kaj se dogaja z žensko po porodu (po mesecih do enega leta). Dobrodošli so tudi odgovori na najpogostejša vprašanja mamic, ki so se v nosečnosti in po porodu ukvarjale z jogo.

