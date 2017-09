Jesenska živila, ki premagujejo utrujenost

Hladno in velikokrat deževno jesensko vreme s seboj prinaša utrujenost ter pomanjkanje energije, ki ju pogosto spremljajo tudi glavoboli in nespečnost. Vse to je mogoče premagati ali vsaj omiliti s prehrano, v kateri so bogato zastopana jesenska živila. Kaj torej jesti v času, ki se leto preveša v mrzli del?

Z vitaminom C nad utrujenost

Ta antioksidant igra pomembno vlogo pri zagotavljanju močnega imunskega sistema, ki ga v hladnejših dneh čakajo zahtevne naloge. Na srečo v jeseni zorijo z njim bogati plodovi. Na prvem mestu je kivi. Že z enim srednjim velikim kivijem je mogoče pokriti vse dnevne potrebe telesa po tem vitaminu. Tu so še granatno jabolko, grozdje, pomaranče, mandarine.

Nepogrešljiv pri premagovanju jesenske utrujenosti je beta karoten, ki se v telesu pretvori v vitamin A. V velikih količinah je zastopan v korenju in bučah ter tudi paprikah in kakiju. Slednji vsebuje kar petkrat več vitamina C kot jabolka, po vsebnosti beta karotena pa se lahko ob bok postavi marelicam.

Z energijo bogati plodovi

Pomanjkanje energije pogosto vodi v brezvoljnost, da bi se temu izognili, velja izbirati živila s škrobom in vitamini B kompleksa. Z njimi bogati so kaki, kostanj in koruza.

Vsi trije so odličen vir vitaminov B. V zrnih koruze je veliko vitamina B1 in B5, v kostanju vitamina B6, v kakiju so zastopani vsi trije. Omenjeni predstavniki vitaminov skupine B imajo pomembno vlogo pri pretvarjanju hrane v energijo, pozitivno pa vplivajo tudi na razpoloženje in blaženje stresa.

Nepogrešljive hruške in jabolka

Oba sadeža vsebujeta naravni sadni sladkor in veliko vlaknin ter ne povzročata naglega porasta in padca sladkorja v krvi. Zato veljata za idealne jesenske med-obroke. Za vse, zlasti pa za tiste, ki so podvrženi izdatnemu stresu ter psihofizičnim naporom.

Poleg tega je v jabolkih in hruškah veliko flavonoidov in fenolov, ki se ponašajo z močno antioksidativno močjo.

Zaveznice stročnice

Med minerali je za zagotavljanje več energije in v bitki proti izčrpanosti na prvem mestu magnezij. Ta je nujen za pravilno delovanje srca, pomirja živce, sprošča mišice ter spodbuja presnovo, saj skrbi za aktivacijo številnih encimov.

Z uživanjem stročnic, kot so fižol in grah, integralnih žit, lupinastih plodov ter tudi čokolade z visokim deležem kakava, je mogoče telesu zagotavljati dovolj magnezija, s pomočjo katerega se lažje spopada s stresom.

Z grozdjem proti gripi

Črno grozdje poleg drugih sestavin vsebuje resveratrol, močan antioksidant, ki temu grozdju zagotavlja barvo in premore številne pozitivne učinke na telo, zlasti pa skrbi za zdravje srčno žilnega sistema.

Raziskava italijanskih strokovnjakov z rimskega inštituta za mikrobiologijo, katere izsledke povzema publikacija The Journal of Infectious Diseases, je pokazala, da ima prav omenjeni antioksidant izjemno vlogo pri premagovanju virusov gripe.

Poleg resveratrola sta v grozdju še vitamin C in mangan, zaradi vseh teh in mnogih drugih sestavin je grozdje odličen jesenski spremljevalec.

Jedilnik za lahko noč

Nobena novost ni, da jesensko utrujenost spremlja nespečnost, s pravilnim izborom živil je mogoče premagati tudi to.

Zadnji večerni obrok naj torej vsebuje kompleksne ogljikove hidrate, ki v telesu dvignejo količino serotonina, nevrotransmitorja, ki pomaga zvečer zaspati.

Blago uspavalen učinek imajo tudi živila, ki so bogata z aminokislino triptofan, med katerimi so puranje meso, tuna, mleko, jogurt, banane.

Seveda pa je povsem jasno, da se je treba pred spanjem izogibati živilom s stimulativnim učinkom: kavi, čokoladi, zrelim sirom, olivam, suhomesnatim izdelkom in alkoholu.