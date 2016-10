Jesenska živila, ki jih morate jesti vsak dan

To jesen tudi s hrano poskrbite za dobro zdravje in počutje. Na srečo narava ponuja dovolj sestavin za zdrav jedilnik. Poglejte, katera jesenska živila na njem ne smejo manjkati.

Buče

Buče so odličnega okusa in nasitne, mogoče pa jih je pripraviti na številne načine: kot juhe, priloge, samostojne jedi in peciva. Prav je, da jih čim večkrat izkoristite, saj so bogate z mnogimi antioksidanti, med drugim z betakarotenom in vitamini C, E, K, B2, B5 in B6. Vsebujejo tudi cink, kalij, magnezij, baker, železo, kalcij, jod, selen in mangan, ki skrbijo za zdrav organizem in močan imunski sistem ter varujejo pred nekaterimi oblikami raka in boleznimi srca.

Mandarine

Čistijo pljuča, spodbujajo prebavo in varujejo srce. Mandarine so bogate z vitamini B in C, pa tudi s kalcijem in magnezijem. 100 gramov sadežev vsebuje približno 50 kalorij in 13 gramov ogljikovih hidratov. Beljakovin in maščob je v teh agrumih malo. Privoščite si cele in tako izkoristite še vlaknine v njih, lahko pa si pripravite sok. Kot malica so odlične v kombinaciji z mandlji in medom.

Rdeča paprika

V plodovih je 92 odstotkov vode, so pa vir vitaminov A, C in B9 (folna kislina). V njih je štirikrat več vitamina C kot v pomarančah. Lahko jeste surove ali jih uživate popečene v pečici s česnom in olivnim oljem ter si iz njih pripravite bogato in zdravo solato.

Kostanj

Je nasiten in pomaga pri slabokrvnosti, pospešuje pa tudi pretok krvi. Glavna sestavina je škrob. Tega je v surovem plodu približno 44 odstotkov. Kostanj torej vsebuje veliko ogljikovih hidratov in malo maščob. Poleg tega vsebuje še sladkor in približno štiri odstotke beljakovin. Bogat je z vitamini B (B1, B2 in B6) ter s kalcijem, kalijem, železom, magnezijem in fosforjem. 100 gramov plodov ima približno 213 kalorij. Zaradi energijske vrednosti in sestave velja za primerno hrano za športnike, otroke, starejše in vse, ki so izpostavljeni večjim telesnim naporom. Lahko ga jeste pečenega ali kuhanega, iz njega pripravite desert, gre pa tudi k mesu, gobam in bučam. Energijska vrednost pečenega kostanja je večja kot kuhanega, saj je pri slednjem delež suhih snovi manjši.

Por

Je sorodnik česna in čebule, vsebuje številne zdrave snovi, je pa tudi naravni antibiotik, ki krepi imunski in srčno-žilni sistem. Zaradi blažjega okusa je primeren za pripravo prikuh, prilog, juh, rižot, raznih solat in prilog mesu. Por vsebuje približno 85 odstotkov vode. Od vitaminov ima največ vitamina C, poleg tega pa še B1, B2, B9 in E, eterična olja z žveplom ter kalij, kalcij in železo.

Če boste omenjena živila umestili na jedilnik, boste lažje premagali sezonske nadloge, ki v jesenskem času prežijo na vas, ali pa se jim boste sploh izognili.