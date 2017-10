Jesenska kraljica zdravja

Idealna je kot rekvizit za noč čarovnic, a ni samo za umetniška dela. Njene zdravilne in hranilne vsebnosti so dobro znane, zato ni nič čudnega, da imajo bučo mnogi za kraljico jeseni. Od juhe do rižote, pite, (sladkih) kolačev ali pečene v pečici, možnosti so neskončne. Končno je sezona buč, razlogov za slavje pa veliko.

Buče so hranilne in zdrave – zaradi obilice antioksidantov in karotena, kup vitaminov, tudi C, K, A in E, njihovo lahko prebavljivo rumeno-oranžno meso vsebuje le malo kalorij, zato pa veliko mineralov, kalij, fosfor, kalcij, železno, mangan. V jesensko-zimskem času, ko je veliko prehladov, je zlasti pomembno krepiti odpornost, pri tem pa si lahko pomagamo tudi z bučo, saj vsebuje vitamin C. So idealna preventiva za bolezni srca, želodca, možganske kapi, tudi pred rakom naj bi varovale, pri tem naj bi imel pomembno vlogo betakaroten. Skodelica kuhanega bučnega pireja vsebuje več kot 200 odstotkov priporočenega dnevnega odmerka vitamina A, ki je dober za vid. Buče so bogate s karotenoidi, ki jim dajejo lepo oranžno barvo, in vlakninami, ki so dobre za prebavo, pa še k občutku sitosti prispevajo. Zaradi vitaminov iz skupine B umirjajo nervozo in krepijo sen. So diuretik, torej pospešujejo izločanje viška vode iz telesa, in ker nižajo nivo sladkorja v krvi, jih lahko jedo tudi diabetiki.

Ne le meso, tudi semena bomo s pridom uporabili: so bogata s fitosteroli, ki nižajo slabi LDL-holesterol, torej skrbijo za zdravo srce. Naj ne bodo (preveč) soljena. Tudi aminokislina triptofan je v njih, pomembna za proizvodnjo serotonina, ki vpliva na razpoloženje. Semena so odličen vir beljakovin, če jih bomo grizljali, bomo dobili še maščobne kisline omega 3, znane kot varuhinje srca, vida in razpoloženja. In celo podančice naj bi odpravljala. Ta okusna vrtnina je zaradi vseh naštetih blagodati primerna tudi za otroke. In moške, zaradi cinka, ki je nujen za zdravje prostate, pa tudi ženske, saj okrepijo mišičje mehurja, zlasti po 40. letu starosti. Ne moremo mimo bučnega olja, v Prekmurju nepogrešljive zabele za solate, sicer pa je tudi sredstvo za nego kože, zlasti v nosečnosti.

Buča deluje od znotraj in zunaj: pire je okusna jed, če ga nanesemo na kožo, pa bo blagodejna maska, ki čisti in oži pore.