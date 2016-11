Jej, ljubi, migaj

V menopavzi se začno ženske zavedati svoje ranljivosti in minljivosti, morda so si tudi zato pripravljene vzeti več časa zase. In prav je tako: zdravo življenje, ustrezna prehrana in gibanje pomagajo blažiti morebitne težave. O teh smo se pogovarjali z ginekologinjo Tadejo Štrumbelj.

Nočno znojenje, vročinski valovi (oblivi), nespečnost, utrujenost, depresija, razdražljivost, jokavost, glavoboli, živčnost, vrtoglavice, težave z zbranostjo, panika, razbijanje srca, neodločnost, bolečine v sklepih in kosteh, bolečina v hrbtu, suhost nožnice, zmanjšana spolna želja, boleči spolni odnosi, motnje pri uriniranju so simptomi enega samega naravnega stanja: menopavze. Ta se začne, ko jajčnika dokončno nehata delovati, ko menstruacije ni več. V povprečju imajo Slovenke zadnjo menstruacijo okoli 52. leta, nekatere (precej) prej, druge (mnogo) kasneje.



Zavedanje je vedno boljše



Ženske vedo o hormonskem dogajanju v telesu ob prehodu v pomenopavzo vedno več, pravi Tadeja Štrumbelj, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, terapevtka medicinske hipnoze, z Zdravstvenega zavoda Štrumbelj: »Vročinske valove večina sama prepozna kot znak menopavze. Zaradi drugih težav, kot so razbijanje srca, glavobol, bolečine v sklepih, ponavljajoča se vnetja sečil, utrujenost, depresija, pa pogosto v ambulanto ginekologa in osebnega zdravnika prihajajo zaskrbljene, saj sprva ne vedo, ali jih pripisati normalnemu dogajanju v telesu ali bolezenskemu stanju. In tudi zdravniki takrat ne moremo zamahniti z roko in zaradi starosti, ki bi lahko napovedovala menopavzne težave, vseh težav naprtiti menopavzi. Vsi ti simptomi so lahko tudi znak drugih obolenj in jih je treba resno obravnavati, se z žensko pogovoriti in morda opraviti dodatne preiskave. Ko se ženske prepričajo, da so njihove težave posledica hormonskih sprememb, ki jih prinese perimenopavzalno obdobje in obdobje po menopavzi, si navadno oddahnejo in težav ne dojemajo kot bolezen. Vsako pa seveda zanima, kako bi to sicer naravno življenjsko obdobje, v katerem se življenjske obremenitve še ne zmanjšujejo, pridružujejo pa se jim še številni psihosocialni dejavniki, čim laže preživela.«

Hormonsko nadomestno zdravljenje NZ



Ženske se v tem obdobju pogosto začnejo zavedati svoje ranljivosti in minljivosti in pripravljene so si vzeti nekaj več časa zase, pravi ginekologinja, ki vsem svetuje zdravo življenje z veliko gibanja (vsaj trikrat tedensko, če je le mogoče, na svežem zraku), ustrezno prehrano (redna prehrana z uravnoteženimi obroki, čim več sadja in zelenjave, živila z rastlinskimi estrogeni, čim manj prečiščenih ogljikovih hidratov, alkohola in kofeina), dovolj nočnega počitka (posebno pomembno je spanje med 22. uro in polnočjo), opustitev kajenja in zmanjševanje stresa z različnimi tehnikami sproščanja (avtogeni trening, joga, zlasti učinkovita je hipnoza) ter poskus lajšanja težav z neestrogenskimi pripravki.



Če se ob teh ukrepih težave ne umirijo toliko, da za pacientko niso več moteče, se po temeljitem pregledu in izključitvi kontraindikacij odločimo za zdravljenje s hormoni, pove Štrumbljeva: »Zavedati se namreč moramo, da nehormonski pripravki hujših menopavznih težav ne ublažijo dovolj, saj je najmočnejši nehormonski pripravek stokrat blažji od hormonskega. Pri ženskah, ki še imajo menstruacijske cikluse, uvedemo zdravila, ki ohranjajo menstruacijo. Ženskam, ki so leto dni brez nje, predpišemo zdravila, ki ne povzročajo mesečnih krvavitev. Pacientkam z ohranjeno maternico predpisujemo kombinacijo dveh hormonov – estrogena in gestagena, pri pacientkah brez maternice lahko predpišemo samo estrogen. Svetujemo zdravljenje s čim nižjim še učinkovitim odmerkom in, če je le mogoče, uporabo hormonskega nadomestnega zdravljenja (HNZ) do pet let.«



Izjema so ženske s prezgodnjo menopavzo, ki jim HNZ svetujejo do povprečne starosti ob menopavzi (52 let). Zdravila ukinjajo postopoma, z zmanjševanjem odmerka, HNZ je simptomatsko in pomaga blažiti težave le v času, ko jemljemo zdravila. Ko ženska neha jemati hormone, se težave vrnejo, zato je treba s postopnim opuščanjem jemanja telesu omogočiti, da se prilagodi novim hormonskim razmeram.



Zaščita še leto dni



Kako je s tistimi, ki uporabljajo hormonski maternični vložek, kako vedo, kdaj so imele zadnjo menstruacijo, kdaj se je začela menopavza, nas je zanimalo. »Ženske, ki ob hormonskem materničnem vložku nimajo menstruacije, se o tem v resnici ne morejo orientirati glede na izostanek menstruacije. A ob postopnem usihanju delovanja jajčnikov ženske z vstavljenim hormonskim materničnim vložkom, tudi tiste, ki so brez krvavitev, lahko občutijo menopavzne težave. Da je menstruacijskih ciklusov konec, pa zanesljivo vedo šele, ko odstranimo vložek. Ta ob odsotnosti kontraindikacij ne dela škode, če ostane vstavljen še nekaj časa po začetku menopavze, saj ženskam tudi sicer svetujemo, da še leto od zadnje menstruacije uporabljajo zaščito pred neželeno zanositvijo. Ne nazadnje je hormonski maternični vložek lahko koristen tudi za ženske v pomenopavzi za zaščito endometrija med nadomestnim zdravljenjem z estrogeni, ki jih predpišemo za blaženje menopavznih težav.«



Po menopavzi



Ko govorimo o menopavzi, se navadno osredotočamo na simptome in njihovo blažitev, a je pomembno tudi obdobje po njej, ko se lahko pojavijo dolgotrajnejše težave – manj estrogena namreč vpliva na presnovo kalcija v kosteh in viša koncentracije holesterola v krvi, zato je pri ženskah v menopavzi višje tveganje za osteoporozo in bolezni srca in ožilja. »Obdobje po menopavzi je povezano z zmanjševanjem mineralne gostote kosti. S staranjem se večji razgradnji kosti pridruži tudi manjša izgradnja. Izgublja se mišična masa (sarkopenija), prihaja predvsem do izgube hitrih mišičnih vlaken, ki so pomembna za preprečevanje padcev. Ključni so dovolj velik vnos kalcija s prehrano, dovolj vitamina D in redna telesna aktivnost. Srčno-žilne bolezni in povečano tveganje zanje so posledica povišanih vrednosti maščob v krvi in povišanega krvnega tlaka v pomenopavzi, ko raven estrogena pade. Zdrav življenjski slog z redno telesno aktivnostjo, uravnoteženo prehrano, sprostitvenimi tehnikami in opustitvijo škodljivih razvad so nadvse pomembni. Znižanje ravni estrogena in progesterona vodi tudi v suhost nožnice in otežene spolne odnose. Hkrati vpliva na delovanje sečnega mehurja in sečnico, kar skupaj z oslabljenimi mišicami medeničnega dna vodi v različne oblike nehotenega uhajanja urina. Pomagamo si lahko z ustreznimi lokalnimi estrogenskimi pripravki. Izjemno pomembna je krepitev mišic medeničnega dna z vsakodnevnimi pravilno izvajanimi vajami. Kadar so mišice tako oslabljene, da je izvajanje vaj oteženo, svetujemo okrepitev mišic s funkcionalno magnetno stimulacijo ali elektrostimulacijo.«