Je veganska hrana primerna za otroke?

Potem ko je Elvira Savino, članica konservativne italijanske stranke Forza Italija predlagala, da bi morali biti vsi starši, ki svoje otroke, mlajše od 16 let, prehranjujejo po načelu veganstva, kaznovani, je dvignila nemalo prahu. Zlasti ker bi zakonski ukrep veljal tudi za tiste, ki se po tem načelu prehranjujejo iz verskih ali etičnih razlogov.

Ostri ukrepi

Po poročanju svetovnih medijev je Savinova prepričana, da v prehrani otrok zaradi izogibanja živilom živalskega izvora primanjkuje ključnih hranljivih snovi in so tako zaradi zavestne odločitve staršev izpostavljeni smrtni nevarnosti. Prav zato zahteva denarno kaznovanje staršev, če zaradi takšnega načina hranjenja malček zboli. Če zaradi podhranjenosti umre, naj bi zaporna kazen znašala do sedem let.

Mnenje nutricionistov

Da je grožnja z zaporom zaradi veganske hrane pretirana, meni prehranska strokovnjakinja z univerze Columbia Katherine Brooking. Ta se opira na ugotovitve ameriškega združenja za prehrano in ameriškega združenja pediatrov. Kot so povedali njuni strokovnjaki, je dobro in primerno načrtovana veganska prehrana z zdravimi vzorci hranjenja primerna tudi za malčke in otroke.

Ni preprosto

»Sama se s tem strinjam,« je povedala Brookingova, a dodala, da vsem, ki se odločajo za takšen način prehranjevanja, polaga na srce, da ta zahteva veliko načrtovanja, raziskovanja in vsaj spočetka tudi svetovanja. »Vendarle je ključno, da malčki, najstniki in seveda odrasli s prehrano dobijo vse za zdravje potrebne snovi. Telesu zagotoviti dovolj vitamina B12, D, železa, cinka in beljakovin je mnogo težje, če na jedilniku ni hrane živalskega izvora.« Prav tako imajo vegani težave, kadar ne jedo doma, ampak v običajnih restavracijah, ali so povabljeni na zabave. »Starši, ki so se odločili za strogo veganski način prehrane, morajo biti zelo pozorni na uravnotežene obroke, te pa strogo načrtovati in jih praktično vedno pripravljati doma.«

Obvezen posvet

Za konec Brookingova opozarja, da se morajo vsi vegani prej posvetovati s prehranskim strokovnjakom, in če gre za otroke, tudi s pediatrom, ki mora spremljati zdravstveno stanje malčkov. »Lahko gre za zdrav način prehrane, a zahteva veliko predanosti, odrekanja in vsekakor ni primeren za vse.« Pravi tudi, da je tudi neveganska prehrana lahko zelo zdrava, poleg tega pa jo je lažje obvladovati, saj zaradi pestrejše množice dovoljenih živil omogočajo več možnosti, kar je nedvomno lažje tako za otroke kot tudi za starše.