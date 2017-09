Je odhod na stranišče težava?

Imate težave s hemeroidi? Vas je sram govoriti o svojem problemu? Težko sedite? Niste edini! Ste vedeli, da ta boleča težava povzroča nevšečnosti skoraj vsakemu drugemu Slovencu?

Rešite se bolečih in neprijetnih hemoroidov za vedno – BREZ bolečih in nevarnih posegov!

Ste poskusili že vse, pa nič ne deluje tako, kot bi moralo? So vam svetovali pregled, ki ga morate mastno plačati, poleg tega pa so še čakalne dobe neskončno dolge, vi pa ne morete niti sedeti več, ne da bi pri tem trpeli neznosne bolečine in srbečico ter imeli krvave spodnjice?

Sedaj je na voljo kombinacija naravnih sestavin , ki na najbolj neboleč način zdravijo hemoroide.



Kaj se dogaja v rektumu, da pride do neznosnih bolečin in oteklin?

Hemoroidi se lahko pojavijo v katerem koli življenjskem obdobju. Na njihov pojav vplivajo težko fizično delo, delo na nogah, sedeč način življenja, nosečnost in porod, slabe prehrambene navade, uživanje alkohola, zaprtost ali driska, razširjene vene in krvni strdki, ter genetska pogojenost. Nelagodja so lahko različna - od zelo blagih do zelo bolečih, ki jih spremljajo krvavi madeži na perilu. Vsa nelagodja se razvijajo postopoma.



Ne gre samo za srbečico: hemoroidi so NEVARNO obolenje – kaj vse vpliva na pojav hemeroidov?

Sedeč način življenja

Delo "na nogah"

Težko fizično delo

Slabe prehrambene navade

Alkohol

Nosečnost in porod

Zaprtost ali diareja

Krčne žile

Krvni strdki

Genska pogojenost

Martinina boleča zgodba in rešitev

Martina se je celo življenje borila z bolečimi hemoroidi. Vedno je sedela pod določenim kotom, saj so jo hemoroidi boleli in srbeli. Pazila je, da ne gre nikamor brez dnevnega vložka, saj so ji hemoroidi pogosto krvaveli. Sovražila je svoj problem, ampak ni ji uspelo najti zdravila. Tako je poskusila vse mogoče, kar so ji svetovali, v upanju, da bi enkrat lahko normalno živela.



Zelo neprijetno se je počutila, kadar je morala dalj časa sedeti. Hemoroidi so ji oteževali delo, saj je večino časa preživela za računalnikom. Imela je zunanje hemoroide, ki so zatekali in jo grozno boleli, pa tudi notranje, ki so pogosto krvaveli. Dovolj je bilo le, da kaj težkega dvigne. Vse, česar se Martina spomni iz svoje mladosti so zdravila in pripravki, s katerimi je vsakodnevno zdravila svoje hemoroide.



RectiStop, so njene težave izginile, ni krvavitev niti bolečine in lahko sproščeno sedi. Danes se Martina le še spominja minulih problemov s hemoroidi. Odkar je odkrila kremo, so njene težave izginile, ni krvavitev niti bolečine in lahko sproščeno sedi. Danes se Martina le še spominja minulih problemov s hemoroidi.