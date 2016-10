Jana Koteska: Najraje poslušam samo sebe

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah, v Sloveniji vsako leto zboli skoraj 1300 žensk in do deset moških. Tveganja se zaveda tudi manekenka Jana Koteska, aktivna članica Europa Donna Slovenija, ki ga je pred sedmimi leti prebolela. Ta mesec jo lahko uzrete v Hoferjevi akciji Roza oktober, kjer z nakupom šampinjonov v roza košarici prispevate deset centov za aktivnosti združenja Europa Donna. In zakaj šampinjoni? Najnovejše raziskave na ameriškem raziskovalnem centru City of Hope iz Kalifornije so potrdile, da lahko naravne snovi, ki so v gobah, pripomorejo k preventivi proti tej bolezni.

Raziskave potrjujejo, da so šampinjoni odlični v boju proti raku dojk. Ste bili že v preteklosti ljubiteljica gob ali po njih posegate šele zdaj, zaradi novih dokazov?



Šampinjone že od nekdaj najraje vmešam v solate, včasih kar surove, spet drugič popečene. Odlični so tudi v jajčku. Ker ne kuham veliko, si najraje pripravim preproste jedi. Se mi je pa okus zelo spremenil, odkar sem prebolela raka. Po zdravljenju mi ne diši več toliko sladko, pa sem lahko v preteklosti pojedla sama kar eno celo čokolado na dan. Tudi meso sem večinoma nadomestila z ribami, ker mi preprosto ni všeč njegov vonj.



Kako po bolezni skrbite za svoje zdravje?



Skušam biti dosledna in vsak dan telovaditi. Ker ne maram fitnesa, izvajam nekaj priljubljenih vaj kar doma na blazini. H gibanju me spodbudi tudi fant, on ima šport bolj v krvi. Tako greva teč, še večkrat pa na sprehod, ljubša kot tek mi je namreč hitra hoja. Najraje pa poslušam samo sebe, naj bo glede hrane ali gibanja. Verjamem namreč, da si z negativno energijo, ko kaj počnemo z odporom, pa čeprav je dejanje zdravo, ustvarjamo še več škode.



Res smo danes kar obsedeni z gibanjem. Človeku se zazdi, da ni naredil dovolj, če ne izpolni vseh aktivnosti, ki jih narekuje sodobni tempo življenja. A tudi to je lahko stresno. Kako se sproščate?



Samo ležem na posteljo, se umirim in meditiram kakšne pol urice. Ali pa grem na sprehod do Koseškega bajerja ali na Rožnik. Šmarna gora je že preveč stresen projekt. (smeh) Tudi ob večerih znam izklopiti. Ko ležem v posteljo, si rečem, tako, naredila sem vse, kar sem lahko, jutri je nov dan. To ohranja mojo glavo mirno in brez težav zaspim. Mislim, da je ključ v posameznikovem odnosu do življenja. Če dopustiš, da te dogodki hitro vznemirijo, boš vedno pod stresom. Tudi sama sem se nekoč obremenjevala za vsako stvar. Danes pa vem, da recimo pokličeš, če zamujaš, počneš stvari sproti, da se ne nagrmadijo. Vsak od nas lahko večino stresa prežene predvsem sam.



Kako pa je na raven stresa v vašem življenju vplivalo manekenstvo? Vemo, da je lahko zelo zahteven poklic, kjer gre za veliko odrekanja, zahteva pa tudi trdo kožo zaradi pogostih in ostrih kritik.



Zame ni bilo manekenstvo nikoli stresno delo. Poznam sicer punce, ki se grozno obremenjujejo, pazijo na vsak grižljaj, vendar sama nikoli nisem bila tak tip človeka. Manekensko delo mi je bilo vselej v veselje. Glede na količino čokolade, ki sem jo nekoč pojedla, pa je jasno, da se nisem nikdar precej odrekala. Morda imam srečo z odlično konstitucijo. Zavrnitev pa si nisem preveč gnala k srcu.



Kot članica Europe Donne Slovenija in zdaj tudi ambasadorka Hoferjeve akcije Roza oktober želite ženske ozavestiti o bolezni in spodbuditi tudi samopregledovanje. Se vam zdi, da Slovenke to počnemo dovolj ali nam je še vedno nerodno?



Dobivamo različne odzive. Nekatere so radovedne in sprašujejo, kako samopregledovanje sploh poteka. Takšnim kar pokažemo. Druge takoj povedo, da to počno redno že leta. So pa tudi takšne, ki priznajo, da samopregledovanja ne opravljajo. Želim, da se vsaj zavedajo, kako težavna bolezen je to. Sama sem še posebno glasna, ker je za rakom dojk v Makedoniji zbolela in umrla moja babica. O bolezni ni povedala nikomur, saj je bilo takrat to velik tabu. Grozno, da si ujet v resnici, ki te razjeda, pa trpiš sam v tišini. Ogromno bremena se namreč bolniku odvali s prsi, ko o problemu lahko spregovori na glas sočloveku. Takrat si olajšaš dušo.



Europa Donna pa je razvila tudi posebno aplikacijo Breast Test.



To je nadvse koristna aplikacija, ki jo je Europa Donna Slovenija razvila skupaj s slovenskim podjetjem in vas poleg beleženja menstruacije opozarja tudi na mesečno samopregledovanje, ki je koristno za vsako žensko, saj bi moral vsakdo poznati svoje telo in biti pozoren na spremembe. Ja, tudi moški! Resda je delež obolelih za rakom dojk pri njih veliko manjši, pa vendar bi se morali zavedati resnosti bolezni. Saj se znajo prsiti v fitnesu, naj pa se prsijo tudi za svoje zdravje in predvsem zdravje svojih deklet, žena in mater.

Kremna juha iz šampinjonov



Za štiri osebe potrebujemo:



500 g belih šampinjonov



1 čebula



strok česna



20 g čajnega masla



čajna žlička gladke moke



1 l jušne osnove iz brezmesne jušne kocke



100 g smetane crème fraîche



žlica sončničnega olja



75 ml smetane za stepanje



malo drobnjaka



sol



poper





Šampinjone najprej očistimo. Dva klobuka damo na stran, druge pa drobno sesekljamo. Sesekljamo tudi čebulo in česen ter ju prepražimo na maslu, da posteklenita. Dodamo šampinjone in potresemo z moko.



Prelijemo z jušno osnovo, ki smo jo pripravili po navodilih na embalaži, premešamo, pokrijemo in pustimo, da vse skupaj pri nizki temperaturi rahlo vre 30 minut.



Juhi dodamo smetano crème fraîche, jo pretlačimo s paličnim mešalnikom ter solimo in popramo.



Šampinjonova klobuka, ki smo ju prihranili, narežemo na tanke rezine in jih na segretem olju na hitro prepražimo.



Sladko smetano kremasto stepemo, drobnjak pa narežemo na kolobarčke.



Vročo juho nadevamo v segrete krožnike ter okrasimo z malo stepene smetane, rezinami šampinjonov in kolobarčki drobnjaka. Na koncu še popramo.