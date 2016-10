Jajca lahko tudi ubijajo

Na Hrvaškem še odmeva smrt petletnika, ki je umrl zaradi okužbe s salmonelo, njegovi starši in starejši sestri pa se še zdravijo v bolnišnici. Kako so se okužili, hrvaške oblasti še niso potrdile, po neuradnih podatkih pa naj bi bila kriva jajca. Sanitarna inšpekcija je salmonelo potrdila v jajcih, v hladilniku, v že pripravljeni hrani pa tudi na nekaterih površinah v njihovem domu.



Pomen temperature



Jajca so pomemben vir beljakovin, vsebujejo vitamine in minerale, a so lahko, tako lupina kot vsebina, tudi onesnažena z zdravju škodljivimi mikroorganizmi, na primer s salmonelami, zato je treba z njimi ravnati pazljivo, opozarja na svoji spletni strani Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ). Pri shranjevanju se izogibajmo hitrim temperaturnim spremembam, ker to povzroča površinsko rosenje jajc, v takih razmerah pa se pospeši rast mikroorganizmov na zunanji strani lupine in poveča možnost za njihov vdor v notranjost jajca skozi pore lupine. Če so bila jajca, ki smo jih kupili, v hladilniku, jih domov nesimo v izolirni vrečki ali hladilni torbi.



Doma jih hranimo v hladilniku in porabimo do označenega roka uporabe: kakovost in varnost jajc se z vsakim dnem shranjevanja zmanjšuje, zato jih porabimo čim prej in sproti kupujmo sveža. Najbolje je, da jih hranimo v originalni embalaži, saj tako preprečimo, da bi se navzela tujih vonjev, in se izognemo navzkrižnemu onesnaženju drugih živil z zdravju škodljivimi mikroorganizmi zaradi onesnaženja delovnih površin, opreme, pribora... pri prenosu jajc v drugo embalažo. Jajca morajo biti v embalaži postavljena z ožjim delom navzdol.



Bakterije, virusi, paraziti



Živila so lahko okužena s številnimi bakterijami, virusi, paraziti, plesnimi... Pri nas so najpogostejši povzročitelji bakterije – kampilobakter, salmonele, E. coli – in virusi (rotavirusi, norovirusi), ki se pogosto prenašajo med ljudmi, in ne nujno z jedmi.



Salmoneloza je resno vnetje črevesja, ki ga povzroča bakterija. Poznamo več kot 4000 različnih vrst te bakterije, ki pri nas najpogosteje okuži hrano. Čeprav so salmonele primarno paraziti živalskega črevesja, lahko od tam preidejo v kri in se naselijo po vsem organizmu. To pomeni, da so lahko v različnih tkivih gostitelja, izločajo se z mlekom, pri perjadi pa jih najdemo v jajčnem beljaku in rumenjaku. Čas od okužbe do pojava prvih znakov bolezni, torej čas inkubacije, je od šest do 72 ur, običajno od 12 do 48 ur po zaužitju okužene hrane. Prvi znaki so vrtoglavica, bolečine v trebuhu, driska in visoka temperatura, ki naraste do 40 stopinj in lahko traja do pet dni. Pojavljajo se slabost, bruhanje, krči v trebuhu, ki se stopnjujejo v oslabelost, žejo, zaspanost, pri težjih oblikah se pojavijo tudi bolečine v nogah in suha sluznica. Gre za posledico vnetja sluznice prebavnega sistema ter izgube tekočine in soli. Znaki okužbe lahko v domači oskrbi ob zadostni količini tekočine minejo v nekaj dneh, običajno bolezen traja štiri do sedem dni.



Največje je tveganje za majhne otroke, nosečnice, starejše in (kronične) bolnike. Zaradi driske in bruhanja lahko izgubijo veliko tekočine in dehidrirajo, ravno dehidracija pa je najpogostejši in nevaren zaplet: lahko je smrtno nevarna, zato je treba nujno nadomeščati izgubljene tekočine, če ne gre drugače, tudi z infuzijo.



Vzdržujte čistočo



Ljudje, ki so trpeli za drisko, si običajno popolnoma opomorejo, čeprav utegne trajati nekaj mesecev, preden se prebava vrne v prejšnje stanje.



Pomembno je, da je hrana, ki jo uživamo, varna, ne le v restavracijah, tudi doma: okužimo se namreč lahko v domači kuhinji, zato moramo paziti na osnovna higienska načela. Kuhinja in vse površine v njej naj bodo čiste, prav tako kuhinjska oprema, posoda, pribor, pripomočki, posode za odpadke …



Tudi med pripravo hrane sproti čistimo ne le delovne površine, tudi deske za rezanje (teh imamo več, glede na namen: ena naj bo za kruh, druga za meso, tretja za zelenjavo), in zlasti roke, s katerimi se dotikamo živil – o pomenu umivanja smo podrobno pisali prejšnji teden. Preprečevati moramo navzkrižno onesnaženje živil: surovo meso, perutnina, jajca, ribe, neočiščena zelenjava, sadje lahko onesnažijo druga živila. Zato si moramo po stiku z njimi skrbno umiti roke, odstraniti odpadke in očistiti vse površine. Poskrbite tudi za redno menjavanje kuhinjskih gobic in krp, zlasti tekstilnih, ki so lahko pogosto vir klic. Kuhinjske krpe naj bodo iz materialov, ki jih lahko vzdržujemo s pranjem pri 95 stopinjah Celzija.



Ne jejte surovih



Biti morajo nepoškodovana in brez vidne umazanije: poškodovana zavržemo, umazanih ne peremo, saj je lupina porozna, zato obstaja možnost onesnaženja vsebine jajca. Pri trenju jajc se ne dotikamo notranjosti lupine jajca oziroma jajčne vsebine, opozarjajo na NIJZ, če v strta jajca oziroma jajčno mešanico pade košček lupine, ga odstranimo s čistim priborom, pri ločevanju rumenjaka od beljaka pazimo, da vsebine jajca ne onesnažimo z zunanjo površino lupine. To odvržemo v koš za organske odpadke, roke, pribor, posodo in delovne površine, ki so bili v stiku z jajci, pa temeljito operemo oziroma očistimo. Strokovnjaki z NIJZ odsvetujejo uživanje surovih jajc in živil, ki surova jajca vsebujejo (doma pripravljena majoneza, sladoled, kreme, slaščice …). »Prav tako odsvetujemo uživanje mehko kuhanih jajc, jajc na oko, rahlo zakrknjenih jajc oziroma katero koli drugo obliko priprave, pri kateri ostaja vsebina jajca povsem ali delno tekoča. Varna so le zadostno toplotno obdelana jajca oziroma jedi iz jajc – jajce kuhamo toliko časa, da se strdi tudi rumenjak (trdo kuhano jajce) oziroma središčna temperatura živila preseže 70 stopinj Celzija,« še pišejo na svoji spletni strani.