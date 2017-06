Iztezanje vratu s pomlajevanjem

S prilagojeno stojo na glavi smo prejšnjič vse obrnili na glavo, zaustavili čas in prezgodnje znake staranja, danes pa nadaljujemo z nasprotnim položajem - iztezanjem vratu. Pri stoji na glavi namreč vratne mišice obremenimo, zato jih z današnjo sekvenco znova sprostimo in odpremo sprednji del vratu. Iztezamo hrbet in vrat ter se dobro pretegnemo, sprostimo in odpočijemo tudi med delovnim časom, na primer po dolgotrajnejšem delu za računalnikom. In pri tem nam niti ni treba zapustiti pisarne, prav tako ne delovne mize, saj lahko izvedemo vajo tudi sede na stolu. Posebno jo priporočamo ljudem s pogosto napetostjo v vratu, saj se ta pri izvedbi popolnoma sprosti, vratne mišice pa se raztezajo.

Ker se zmerno poveča tudi prekrvitev glave, se tudi misli osve- žijo, kar pride prav vsem, ki potrebujejo več kreativnosti, večjo storilnost ali pomnjenje – na primer pri učenju za izpite ali maturo. Raztezamo hrbtne mišice in prsni koš, zato bomo lažje vdihnili več svežega zraka in pridobili več energije ter se umirili. Ker spodbuja tudi delovanje ščitnice, jo priporočamo ljudem s hipofunkcijo (njenim upočasnjenim delovanjem). Poleg vseh notranjih in na prvi pogled nevidnih učinkov raztezamo in zatezamo tudi kožo na vratu ter jo pomlajujemo. S sproščeno glavo, nagnjeno vznak, pa se spogledujemo tudi s počitnicami – kot uvod v dolgo, uživaško poletje. Življenje in joga sta preprosta, le zakaj bi komplicirali.

Izvedba

1. položaj: Usedemo se v udoben položaj na tleh ali na stolu. Če smo na tleh, iztegnemo noge, roke so sproščene na stegnih, pogled usmerimo predse.

2. položaj: Ob vdihu postavimo obe roki za hrbet in se s trupom naslonimo na roke. Pri izvedbi na stolu se lahko za hrbtom primemo z dlanmi za komolce.

3. položaj: Ob izdihu se nagnemo s hrbtom in glavo čim bolj nazaj, tako da glava visi vznak. Sprostimo ramena in ramenski obroč, pogledamo za sabo in dvignemo brado čim bolj proti stropu. Ob vdihu se glava vrne do sredine.

V položaju 3 se zadržimo ob naravnem ritmu dihanja vsaj 10 vdihov in izdihov, nato pa se vrnemo prek položaja 2 v izhodiščni položaj 1. Korake od 1 do 3 ponovimo vsaj trikrat, lahko pa tudi večkrat. Po izvedbi lahko vstanemo in se sprehodimo, da začutimo svežino, ki jo prinaša pretegovanje vratu in hrbtenice.

Opozorilo: položaja 3 naj ne izvajajo ljudje s kronično vrtoglavico in poškodbo ali drugimi težavami v vratnem delu hrbtenice.