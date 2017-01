IZPOSTAVLJENO: Kako danes hitro do denarja?

Sanjate o tem, da bi z gotovino kupili svoj sanjski avto? Želite svojim najdražjim privoščiti vse, kar si želijo in zaslužijo? Se želite znebiti starih kreditnih obveznosti? Ali pa morda sanjarite o tem, da bi se dobesedno kopali v denarju? V Addiko banki vam pomagamo uresničiti vaše želje, ne glede na to, kakšne so.

Naj ne mine še eno leto, ko boste obžalovali, da niste uresničili svojih sanj. Najemite gotovinski kredit in začnite živeti svoje sanje! Izberite pravi gotovinski kredit, ki bo v celoti izplačan v gotovini na vaš transakcijski račun, vi pa boste svobodno odločali, za kaj in kako boste denar porabili.

Odobritev kredita tudi brez obiska banke!

Gotovinski kredit lahko najamete tudi iz domačega naslanjača s spletno aplikacijo HIP kredit. Brez obiska poslovalnice hitro in enostavno pridobite do 5.000 EUR, ne glede na to, ali ste stranka Addiko banke ali ne. Uresničite svoje sanje že za 20 EUR na mesec in odplačajte svoj HIP kredit v 13 do 60 mesecih. Najem kredita omogočamo tudi zaposlenim za določen čas. Pogoji so transparentni, sklenitev pa hitra in z minimalno količino dokumentacije!

Do gotovine že v 24 urah!

Ni treba, da je postopek pridobivanja kredita dolgotrajen in zapleten. V banki Addiko vam kredit odobrimo že v nekaj minutah, denar pa lahko začnete porabljati naslednji dan! S kreditom Express lahko pridobite od 500 do 35.000 EUR sredstev z mesečno obveznostjo že od 20 EUR in z dobo odplačevanja do 10 let, s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, brez zavarovanja s hipoteko. Odplačevanje je enostavno, saj poteka kar s trajnim nalogom na vašem transakcijskem računu.

Znebite se starih dolgov!

Poplačajte stare obveznosti s kreditom za poplačilo obveznosti do 40.000 EUR, kjer vam lahko kar 25 % vrednosti kredita izplačamo tudi v gotovini, brez zavarovanja s hipoteko. Z dodatnimi sredstvi prosto razpolagate, kredit pa poravnate v obdobju do 12 let; preprosto, s trajnim nalogom. Poplačajte obstoječe kredite, lizinge in porabo na kreditnih karticah z našo pomočjo. Pomagali vam bomo zaživeti na novo.

Ob najemu kredita vam uredimo tudi dodatno zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti, nezgodne smrti in trajne invalidnosti. Za brezskrbno prihodnost, v vseh življenjskih situacijah. Obiščite našo spletno stran ali se oglasite v najbližji poslovalnici in z veseljem vam bomo pomagali izbrati pravi kredit.