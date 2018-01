Izjemni učinki semen oljne kadulje

Oljnokaduljna semena bi morali imeti na jedilniku, saj so odlične za zdravje, vsebujejo namreč veliko antioksidantov in vlaknin. Zaradi slednjih so odlične za prebavo, ob tem pa imajo še maščobne kisline omega 3, kalcij, železo, magnezij, beljakovine, fosfor, mangan ter vitamine A, B, E in D. Možnosti uporabe so neskončne, saj so primerne kot dodatek zajtrku, za pripravo sladkih desertov in kot sestavina slanih jedi.

Omega 3 in beljakovine

Kot poudarjajo prehranski strokovnjaki, je glavna prednost semen oljne kadulje veliko maščob omega 3 v primerjavi z drugimi živili rastlinskega izvora, pa tudi beljakovin. V vodi nabreknejo in tvorijo sluz, prav ta (podobno kot pri lanenih semenih) pa blagodejno vpliva na prebavni sistem, blaži lokalne vnetne procese in preprečuje pretirano izločanje kislin v prebavnem traktu.

Napitek za zdravje

Iz njih je mogoče pripraviti zdrav napitek, ki pripomore tudi k hujšanju in skrbi za zdravje celotnega telesa.

Sestavine: žlica semen oljne kadulje, žlica medu, sok ene limone in dva in pol decilitra vode.

Priprava: semena v vodi namakajte eno uro (lahko tudi čez noč). Dodajte sok limone, med in dobro premešajte. Če bi radi gladko teksturo, napitek zmešajte v sesekljalniku in ga zaužijte zjutraj na prazen želodec.

Še nekaj zanimivosti

Latinsko ime za oljno kaduljo (tudi čija) je Salvia hispanica, izvira iz Mehike in Gvatemale, dandanes pa jih vzgajajo tudi v drugih delih sveta. Njena semena so bila cenjena že pri Aztekih in Majih in so bila eden glavnih virov hrane. Iz njih so pripravljali olje za osnovo barv za telesne poslikave. Rabile so jim v medicinske namene, z njimi so denimo zdravili bolečine v sklepih ter jih uporabljali za izločanje odvečne tekočine iz telesa. Verjeli so tudi, da vojščakom pred odhodom v bitke zagotavljajo moč.