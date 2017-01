Izjemni učinki izvlečka kočevske bele jelke

Kako tudi ne, saj so naši znanstveniki odkrili, da izvleček deluje močno antioksidativno. Najprej so raziskali lubje oziroma skorjo, pozneje pa so ugotovili, da je še boljši izvleček iz vej in grč. Na začetku so poskuse delali le v epruvetah in nekaj na poskusnih živalih, zadnja leta pa učinke intenzivno raziskujejo tudi na ljudeh.

Skupino, ki na ljubljanski fakulteti za farmacijo (v projektu imajo pomembno vlogo tudi druge ustanove, zlasti medicinska fakulteta v Ljubljani in Mariboru ter Oddelek za kozmetiko na Visoki šoli za storitve) raziskuje belo jelko, vodita prof. dr. Borut Štrukelj in prof. dr. Samo Kreft. »Z antioksidanti iz različnih rastlin se na naši fakulteti ukvarjamo že več desetletij, izvlečke bele jelke pa raziskujemo od leta 2005. Na začetku smo del raziskav naredili tudi s smreko, pa niso bile najbolj obetavne,« začetke opisuje dr. Kreft. Pri jelki so se najprej posvetili raziskovanju lubja, »vendar se je pozneje izkazalo, da so bolj zanimivi izvlečki iz nekaterih delov lesa, predvsem iz grč in vej. Za belo jelko smo se odločili, ker je edina vrsta jelke, ki pri nas raste naravno, ostale vrste so nasajene. Raste po vsej Sloveniji, vendar so na Kočevskem njena rastišča najdlje od virov industrijskega onesnaženja, zato jo nabiramo izključno tam.« Prav ste prebrali – nabirajo, saj so za izdelavo izvlečka najprimernejši ravno tisti deli drevesa, ki za lesno industrijo niso zanimivi, tako da ni treba posekati niti ene dodatne jelke, je zadovoljen sogovornik.



Več kot simbolika



Pri različnih narodih, ki poznajo belo jelko, ta simbolizira dolgoživost in večno življenje, prinaša zdravje in odganja zle duhove, torej ima zelo močno simboliko in se zato za božič postavlja v dom. V časopisu Jutro iz leta 1939 smo našli zapis, da so čaj iz vej bele jelke za zdravljenje uporabljali že naši predniki, pojasnjuje dr. Kreft. »Da gre za veliko več kot simboliko, dokazujejo naše znanstvene raziskave.«



Z raziskavami v laboratoriju so najprej določili kemijsko sestavo izvlečka. »Prevladujejo rastlinski fenoli z različnimi kemijskimi strukturami. Nekateri so podobni fenolom iz zelenjave (tako imenovane fenolne kisline), drugi fenolom iz zelenega čaja (katehini) in tretji fenolom iz rdečega vina. V izvlečku lesa bele jelke so med preko 30 različnimi identificiranimi fenoli najbolj zastopani prav posebni fenoli iz skupine lignanov. Pričakujemo pa, da bomo v nadaljnjih raziskavah v izvlečku odkrili še precej drugih snovi.«



V naslednji stopnji raziskav so ugotavljali učinke. Te raziskave so še vedno izvajali v epruvetah – in vitro (kar po latinsko pomeni v steklu). »Najpomembnejši učinek, ki smo ga ugotovili, je antioksidativni. Izdelkov, ki jim pripisujejo antioksidativni učinek, je na tržišču zelo veliko, posebnost naših raziskav pa je, da smo ugotovili, da sestavine izvlečka lesa bele jelke delujejo antioksidativno tudi znotraj celic in ne le med celicami. Druga posebnost je, da izvleček jelke deluje proti enemu najbolj škodljivih radikalov v telesu, to je hidroksilni radikal.«

Vodotopen prah je rjav, dišeč in nekoliko grenak. Foto: Tadej Rejc

Nižji krvni sladkor



Raziskave in vitro, razlaga sogovornik, so pomembne za zagotavljanje ponovljive kakovosti in za razumevanje mehanizmov delovanja, za uporabnike pa so bolj pomembne raziskave in vivo, torej raziskave na živalih in klinične raziskave na ljudeh. »Najbolj temeljito smo raziskali učinek na koncentracijo sladkorja v krvi. Ugotovili smo, da sestavine izvlečka lesa bele jelke upočasnjujejo razgradnjo škroba v prebavilih, zato po obroku sladkor počasneje prehaja v kri in v krvi ne dosega tako velikih koncentracij. Posledično se izloča manj inzulina, kar pomeni, da je trebušna slinavka manj obremenjena. Po drugih mehanizmih je znižana tudi koncentracija sladkorja v krvi sladkornih bolnikov na tešče.«



V drugem sklopu raziskav so pod drobnogled vzeli srčno-žilne bolezni. »Pred njimi nas ta izvleček zaščiti po vsaj dveh mehanizmih. Prvič, izvleček zavre nastajanje ateroskleroze v žilni steni kot posledice nezdrave prehrane, bogate s holesterolom in nasičenimi maščobnimi kislinami, in drugič, izvleček zmanjša obseg okvar srčne mišice med pomanjkanjem kisika zaradi srčne kapi.« Raziskali so tudi vpliv izvlečka lesa bele jelke na kožo. »Slepa in s placebom nadzorovana raziskava je pokazala, da izvleček močno izboljša vlažnost in elastičnost kože ter njeno barierno funkcijo, zmanjša pa se tudi volumen gub.« Ostale raziskave, pravi sogovornik, so trenutno še bolj preliminarne, pa vendarle kažejo obetavne učinke, npr. na regeneracijo športnikov in na imunski sistem.



Tudi za živali?



Resnih raziskav, ali bi bil izvleček iz lesa bele jelke primeren tudi za pomoč živalim, še nismo naredili, pravi sogovornik. »Glede na podobnost nekaterih bolezenskih težav in glede na nekaj dobrih pričevanj lastnikov, ki so izvleček že uporabljali za lajšanje zdravstvenih težav svojih živalskih ljubljenčkov, pa lahko sklepamo, da je tudi uporaba pri živalih možna in obetavna.«



Pridobivanje izvlečka iz lesa jelke poteka izključno z uporabo vroče vode, brez kakršnih koli drugih topil. »Gre za poseben postopek, saj je fenole iz lesa težje ekstrahirati kot denimo iz nežnih listov zelenega čaja. Ko vso vodo odparimo, ostane rjav, dišeč, nekoliko grenak vodotopen prah. Uporablja se ga v majhnih količinah, tako da je zaradi odmerjanja najbolj praktično, da iz njega naredimo farmacevtske oblike – tablete oz. kapsule pa tudi mazila.«



Trenutno so na tržišču le kot različna prehranska dopolnila in ne kot zdravila, zato zanje tudi ne potrebujemo zdravniškega recepta. »Zdravstvene trditve, ki so na izdelkih iz lesa bele jelke, je odobrila Evropska agencija za varnost hrane – EFSA. Veseli smo, da je marsikateri zdravnik že seznanjen z našimi raziskavami in zato te izdelke priporoča svojim bolnikom,« zaključuje prof. dr. Samo Kreft.