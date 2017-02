Izgubljeni zobje napovedujejo življenjsko dobo

Tisti, ki imajo do svojega 74. leta še vse svoje zobe, imajo največ možnosti, da bodo praznovali 100. rojstni dan, so zapisali v publikaciji Periodontology 2000. Posamezniki, ki do 65. leta izgubijo pet zob ali več, so dovzetnejši za težje zdravstvene težave, med drugim za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen in osteoporozo, kar seveda znatno vpliva na življenjsko dobo.

Povezava

Vse te zdravstvene težave so povezane s kakovostjo življenja posameznikov, njihovim socialno-ekonomskim statusom in stresom. Ljudje namreč zobe izgubljajo zaradi stresnih situacij, travm, slabe higiene, vnetja dlesni, zanemarjanja zdravja ali kajenja, vse to pa vodi v bolezni srca in sladkorno bolezen, je za britanski The Sun povedal Nigel Carter iz ameriškega inštituta Oral Health. Ta študija po njegovem mnenju nakazuje, da število izgubljenih zob priča o kakovosti življenja v posamičnih obdobjih. »Dogajanje v ustni votlini je nedvomno koristen znak za ugotavljanje načina življenja in splošnega zdravja.« Zato je nujno, da smo pozorni, kaj se dogaja z zobmi in dlesnimi, saj težave z njimi lahko nakazujejo resne bolezni.

Dokler ni prepozno

Po priporočilih stomatologa bi si zobe morali temeljito umivati vsaj dvakrat na dan s pastami s fluorom ter biti pozorni na prehrano, uživati čim manj sladkorja in enostavnih ogljikovih hidratov, redno obiskovati zobozdravnika, ob tem pa skrbeti tudi za splošno zdravje, saj je to tesno povezano s tistim, kar se v kasnejšem življenjskem obdobju dogaja v ustih.