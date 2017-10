Izgoreva kar slaba tretjina Slovencev

Slaba tretjina Slovencev izgoreva, petina se jih srečuje z delovno izčrpanostjo, podoben delež teh težav je tudi drugod po svetu. Začne se počasi in skoraj neopazno, s preobremenjenostjo in kronično preutrujenostjo. Če izgorevanja ne prepoznamo in ustavimo pravočasno, so lahko posledice pogubne. O tem smo se ob svetovnem dnevu in tednu duševnega zdravja pogovarjali s psihologinjo in psihoterapevtko dr. Andrejo Pšeničny, strokovno vodjo Inštituta za razvoj človeških virov, kjer se med drugim ukvarjajo s problematiko in zdravljenjem izgorevanja in izgorelosti.



Kako pogosto se terapevti srečujete z izgorelostjo?



Skoraj vsak dan na našem inštitutu dobivamo klice s podobno vsebino: »Že nekaj časa sem čisto na tleh, brez energije, ne zmorem nič več. Zraven pa doživljam napade, ko ne morem dihati in me stiska pri srcu. Ne znam se več postaviti na noge, mislim, sem izgorel/-a …«



Lahko iz tega postavite definicijo izgorelosti?



Definiramo jo kot psihofizični zlom, ki je posledica dolgotrajnega samoizčrpavanja ob deloholizemu ali drugem pretiranem angažiranju. Vendar ni vsaka kronična izčrpanost že izgorelost, tako kot ni vsaka žalost že depresija. O izgorelosti govorimo šele takrat, ko se kroničnemu občutku izčrpanosti, ki ne mine niti po krajšem ali daljšem počitku, pridružijo različni psihični, včasih pa tudi telesni simptomi.