Ivo najbolj jezi ustvarjanje strahu pred staranjem

Iva Krajnc Bagola je igralka, ki so ji domače tako odrske deske kot filmske kamere. Članica ansambla MGL je uprizorila že nešteto likov, posnela številne celovečerce slovenske in tuje produkcije ter bila za svoje delo večkrat nagrajena. A ne le kot igralka, odlično se znajde kot žena in mama, zna pa poskrbeti tudi zase in za svoje zdravje, saj ve, da bi, če ji to ne bi služilo, le težko krmarila med vsemi vlogami.

Bi zase rekli, da živite zdravo?

Priznam, da se zelo trudim. In to že od nekdaj. Igralcem je telo osnovno izrazno orodje, zato moram biti ne le v telesni kondiciji, ampak v celovitem ravnovesju, iz katerega se za potrebe raznih vlog vsak dan divje vržem.

Kateremu dejavniku, ki vpliva na zdravje, namenjate največ pomena: prehrani, spancu ali telesni aktivnosti?

Poskušam upoštevati vse tri, vendar včasih vseeno ne gre. Predstave, ki jih igram, se končajo precej pozno, zato domov prihajam le malo pred polnočjo. Zjutraj me pokonci spravi hči Sofia, ki mora v vrtec, tako da mi velikokrat ne uspe spati priporočljivih osem ur. A zato »potegnem«, kadar lahko. Kar se prehrane tiče, se pretežno držim ločevalnega načina. Velikokrat sem delovna kar čez ves dan, še posebej kadar snemam, zato sem odvisna od raznih keteringov, kar mi poruši red prehranjevanja. Samodisciplina pri prehrani mi veliko pomeni, saj sem le z njo lahko tudi fizično aktivna. Glede vadbe pa tako: v našem gledališču ima igralski ansambel redno dopoldansko telovadbo, po novem še jogo, ki jo sama že skoraj deset let redno izvajam.

Kaj je tista pika na i, zaradi katere si rečete, da se res odlično počutite?

To je zagotovo nasmeh na obrazu Sofie.

Menite, da rek, da je smeh pol zdravja, drži?

Absolutno. Sama ga prakticiram in vam povem, da deluje. V sodobni družbi smo smejanje prepustili čustvenim simbolom na telefonih in na facebooku, sami ga premalo prakticiramo. Zdi se, da vedno bolj živimo v družbi tesnobe, tudi zato ker smo tako preobremenjeni s svojo idealno podobo. Ena izmed mojih prvih nagrad je bila nagrada za žlahtno komedijantko na Festivalu komedije, zato poskušam dvoje: gledalce s svojimi vlogami nasmejati, zabavati ali vsaj razvedriti ter se tudi sama čim več smejati. Bolj kot želimo biti popolni, bolj pozabljamo na osnovno: smejati se svojim napakam.

Koliko časa tedensko posvečate športu in rekreaciji?

Včasih, ko sem imela več časa, sem vsaj trikrat tedensko tekla, zdaj se dvakrat tedensko posvečam jogi. Na gledališkem odru igraš z vsem telesom in nemalokrat sem v nemilosti vlog svojih moških kolegov, ki zahtevajo ravsanje, fizične obračune. Nočem se vsak dan zbujati z bolečimi mišicami, po domače »heksenšusom«, temu pa se je mogoče izogniti le z dobro telesno kondicijo.

Kateremu viru glede nasvetov za zdravje najbolj zaupate (zdravniku, starejšim, izkušenejšim ljudem, knjigam, medijem, alternativnim zdravilcem …)?

Ob vseh poplavah informacij nekako poskušam slediti zdravemu razumu, svojemu notranjemu glasu in potrebam telesa, zato uporabljam vsakega po malo. Ljudje nismo le telesna, smo tudi duhovna bitja in zato moramo upoštevati oboje. Če gre za kaj res nujnega, grem seveda takoj k zdravniku. Veliko stvari pa tudi preberem, ker me to zanima, saj sem najprej želela postati zdravnica.

Kaj radi počnete, čeprav veste, da to zdravju ne koristi ali morda celo škodi?

Tempo naših življenj ni več umerjen in ne umirjen. Preveč hitimo, od sebe zahtevamo preveč uspehov, preobremenjeni smo z ambicijami in nalogami. Tudi kot mladi starš si nenehno na nogah, vedno v pogonu, hkrati pa v službi ne smeš ničesar izpustiti. Vsaj v svoji glavi ne. Prav ta naglica je tista, ki ji včasih res ne znam ubežati.

Veliko govorimo o stresu. Kako se mu zoperstavljate vi?

Umirjanju in iskanju notranjega miru posvečam veliko pozornosti. Meditacija, pa če tudi zgolj 15-minutna, je zelo zdravilna in pomaga. Vzamem si čas zase. Grem v savno, na sprehod. Sama.

Kaj menite o današnjih trendih, ko vsi težijo k večni mladosti in se vse več žensk, pa tudi moških, panično boji gubic?

Najbolj me jezi ustvarjanje strahu pred staranjem. Staranje je naravni proces in ga ne moremo ustaviti, mogoče ga lahko samo malo upočasnimo. Trend mladosti se preveč poudarja in je resda skoraj na vsakem koraku prisoten. Najlažje je, da se z leti čim manj obremenjuješ, jih odmisliš in sprejmeš starost. Vsekakor ne bi želela biti več šolarka, ne vem, zakaj bi si zato želela izgledati tako. Z leti se počutim vedno bolje in upam, da sem vsaj nekoliko modrejša, čeprav nemalokrat pred ogledalom godrnjam nad kako gubo, upajoč, da se bo zaradi negodovanja potuhnila. No, sicer pa tudi narava sama poskrbi zase: z leti slabše vidimo, tako da brez očal v ogledalu gub ne vidimo več tako dobro in prav je tako.

Kakšno je vaše mnenje o tako imenovanih superživilih, zlasti eksotičnih? Se strinjate, da ljudje zaradi njih prevečkrat pozabimo, da ta rastejo tudi na našem vrtu?

Ja, res je. Ne zavedamo se, da so najbolj super stvari tiste z domačega vrta. Veliko superživil se mi zdi predvsem zgolj »super« marketinška poteza. Seveda sem marsikaj tudi sama poskusila, a na koncu zmeraj pristanem pri ingverju, limoni in zelenjavi z vrta.

Poletje se je že davno poslovilo. Se vaš režim prehrane in skrbi za zdravje v hladnejšem delu leta kaj razlikuje od tistega, ki mu sledite v vročem?

Jem sezonsko in poslušam telo. Kar se skrbi za zdravje tiče, se pozimi celoletnim aktivnostim pridruži še smučanje. Obožujem sneg in se ga že prav veselim. Sneg prinaša nekakšen mir. Ni lepšega od tišine in spokojnosti, ki ju prinese prvi zapadli sneg.