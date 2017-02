Imunski sistem moramo redno podpirati

Mnogi stokajo, češ takšne zime pa še ne. Pa ne zgolj zaradi nizkih temperatur, temveč predvsem številnih virusnih in bakterijskih okužb, ki so mnoge polegle v posteljo in jim povsem porušile vsakdanji ritem.



Običajno poročamo o sezonskih respiratornih težavah, ki najpogosteje prizadenejo naše najmlajše, toda letošnjo zimo smo njihove žrtve vsi. Kajti neželeni vsiljivci in strupi iz okolja so uspešno vdrli v naš imunski sistem, prodrli skoz naš obrambni zid, če hočete, in nas tako onesposobili. Toda svojo odpornost lahko okrepimo, če le razumemo delovanje imunskega sistema in ga ustrezno podpiramo. »Imunski sistem je naš obrambni mehanizem. Varuje nas pred vdorom neželenih vsiljivcev, kot so bakterije, virusi in glivice ter različne strupene snovi, hkrati pa skrbi za odstranjevanje strupov, ki nastajajo med naravnimi presnovnimi procesi v telesu,« pojasnjuje Aljoša Danieli, dr. splošne medicine, ki dela v Medicinskem centru Barsos, prvi zasebni kliniki v Ljubljani s 26-letno tradicijo. »Gre torej za kompleksno sestavljen sistem molekul, celic in organov (limfnih žlez, vranice, mandljev, slepiča in posebnih bezgavk v črevesnih membranah), ki prepoznavajo ter nato uničijo telesu nepotrebne in škodljive tuje snovi.« Kot pojasnjuje, je del imunskega sistema prirojen in varuje novorojenčka pred okužbami že takoj po rojstvu in potem deluje vse življenje, del pa se razvije šele po rojstvu, gre za t. i. pridobljeni imunski sistem, pojasnjuje sogovornik: »Njegovi elementi, sestavljeni iz molekul, protiteles in limfocitov, delujejo specifično. Prav limfociti imajo osrednjo vlogo pri prepoznavanju tujkov in škodljivih snovi in si za vse življenje zapomnijo, s katerimi od njih so se že srečali in proti njim zgradili obrambo.«



Mlajši so občutljivejši



Seveda, če smo slabega počutja, torej je naša odpornost omajana, se telo strupov ne more znebiti, zato zbolimo. »Oslabljenost imunskega sistema lahko prepoznamo ne le po okužbi, ampak tudi po občutku utrujenosti, izčrpanosti,« opozarja dr. Danieli. »Imunski sistem pogosto oslabi ob menjavi letnih časov, ko temperaturna nihanja, pomanjkanje gibanja na svežem zraku in velikokrat tudi manj pogosto uživanje vitaminov oslabijo naravne obrambne sposobnosti našega telesa. Slabijo ga tudi razvade, kot so kajenje, pomanjkanje spanca, dolgotrajno jemanje antibiotikov, stres, težko fizično in mentalno delo.« Še posebno so na udaru najmlajši, ki se proti zunanjim vsiljivcem še ne zmorejo braniti tako učinkovito, saj njihova odpornost še ni tako trdna, poudarja mag. Jerneja Ahčan, dr. med., spec. pediatrija iz Medicinskega centra Barsos. »Otroci v primerjavi z odraslimi pogosteje zbolevajo za različnimi okužbami, ker se njihov imunski sistem še razvija. Poleg tega jih večina obiskuje vrtec, kjer zaradi tesnih stikov hitro pride do izmenjave različnih mikrobov, ki povzročajo bolezni.«



In kako lahko najmlajše obvarujemo pred obolenji? »Materam svetujemo, naj dojenčke čim dlje dojijo, večji otroci pa naj imajo redne obroke uravnotežene prehrane z veliko sadja in zelenjave, dovolj naj tudi pijejo. Vsak dan naj gredo na sprehod po svežem zraku, poskušajo biti fizično aktivni, obenem je treba poskrbeti, da dovolj spijo. Tudi stres oslabi imunski sistem, zato naj bodo starši v času, ko otrok začne obiskovati vrtec, še posebno strpni in ljubeči,« pove pediatrinja in še pristavi: »Pri ponavljajočih se okužbah lahko otrokov imunski sistem okrepimo z določenimi prehranskimi dopolnili. Zelo pomembni so tudi preventivni ukrepi pred boleznimi, zato moramo poskrbeti, da se otroci naučijo higienskih navad in jih dosledno upoštevajo. Z dojenčki ne obiskujemo nakupovalnih središč in prireditev v sezoni okužb dihal, starejši sorojenci dojenčkov, mlajših od pol leta, pa naj raje ostanejo doma, če obiskujejo vrtec. Nekatere bolezni lahko preprečimo tudi s cepljenjem.«



Okrepimo si odpornost



Kako pa naj si pomagamo odrasli, ki nam okužbe letos ne prizanašajo? Kot priporoča Danieli, so tudi za nas ključni gibanje na svežem zraku, primerno oblačenje, veliko sadja in zelenjave, še posebno tistih vrst, bogatih z vitaminom C, kot so paprika, brokoli, agrumi, grenivke, limone, mandarine, pomaranče pa tudi kislo zelje: »Razumeti moramo, da snovi iz hrane, če jih uživamo posamezno, nimajo enakega učinka, kakor če delujejo skupaj. Pomembno je torej uživati raznovrstno in polnovredno hrano ter sestaviti popolnoma uravnotežen obrok.« V tem obdobju, ki je za našo odpornost velik izziv, pa je ključen tudi počitek, sklene sogovornik: »Če smo utrujeni, telo nima dovolj energije, da bi se učinkovito borilo proti virusom in bakterijam. Imunski sistem bo okrepila uravnotežena prehrana, pri čemer ne smemo pozabiti na dovolj tekočine – poleg vode si privoščimo naravne sadne sokove ali zeliščne čaje. V teh mrzlih dneh je treba poskrbeti tudi za dovolj gibanja – če se dobro spotimo, se namreč iz telesa izločajo strupi. Eden izmed preprostih ukrepov za preprečitev širjenja prehladnih obolenj je tudi redno umivanje rok.«