Hujšate? To je najslabši čas za kosilo

Vsakdo, ki se trudi izgubiti kakšen kilogram, bi moral vedeti tudi, kdaj je treba jesti. Španski strokovnjaki so s pomočjo 1200 prostovoljcev s prekomerno maso dokazali, da prepozno uživanje glavnega dnevnega obroka (oziroma kosila po 15. uri) ovira izgubo kilogramov. Proučevali so, kako čas kosila vpliva na presnovo v telo vnesenih kalorij.

Ne prepozno

Sodelujoči, ki so kosilo zaužili po 15. uri, so ob enakih obrokih shujšali manj kot tisti, ki so obedovali prej. In zakaj ura vpliva na hujšanje? Znanstveniki pojasnjujejo, da na to vplivata cirkadiani oziroma dnevno-nočni ritem ter utrujenost, ki popoldne naraste in vpliva na občutek lakote. Metabolizem je samostojen mehanizem in čas uživanja hrane glede na omenjeni ritem lahko vpliva na izgubo kilogramov, saj se pozno popoldne upočasni. Cirkadiani ritem prav tako vpliva na izločanje inzulina v telesu. Če obrok uživate v času, ko je telo zanj manj občutljivo, se maščobe presnavljajo počasneje in hujšanje je otežkočeno.

Kaj pa zajtrk in večerja?

Medtem ko so strokovnjaki našli povezavo med časom kosila in hujšanjem, pa niso iskali vpliva časa zajtrka in večerje na izgubo kilogramov. Razlog je najbrž dejstvo, da je študija potekala v Španiji, katere prebivalci s kosilom zaužijejo skoraj polovico kalorij dnevno.

Dokazi

Da je španski način prehranjevanja dober, je pokazala od prve neodvisna študija, v kateri se je izkazalo, da imajo ljudje, katerih glavni dnevni obrok je kosilo, v primerjavi s tistimi, ki največ pojedo za večerjo, najnižji indeks telesne mase. Po podatkih Svetovne zveze za debelost ima v ZDA, kjer je glavni obrok večerja, težave s kilogrami 40 odstotkov žensk, v državah, kjer je glavno kosilo, pa je ta delež nižji: v Španiji 21,4, v Nemčiji 23,9 in na Madžarskem 31,3.