Hrana za vitek pas

V avokadu prisotne maščobe so prijazne zdravju in postavi. Foto: Shutterstock

V boju s kilogrami je pomembna zdrava in uravnotežena hrana. Zlasti se ne gre izogibati maščobam, saj jih telo za zdravje in normalno delovanje potrebuje. Poleg tega zdrave maščobe spodbujajo presnovo in s tem topljenje maščobnih oblog tudi na najbolj kritičnih predelih telesa, kamor nedvomno sodi trebuh. Omega tri maščobe in CLA (konjugirana linolna kislina) spodbujajo izgorevanje kalorij, saj dvigujejo telesno temperaturo in tako pospešujejo presnovo. Z omega tri maščobami so bogate med drugim ribe, CLA pa je v znatni meri zastopana v maščobah prežvekovalcev. Veliko je vsebujejo mleko in mlečni izdelki, prisotna je tudi v nekaterih rastlinskih oljih.

Prav tako k izgorevanju maščob pripomore olivno olje. To dlje ohranja sitost. Odlično je v kombinaciji z limoninim sokom. Ta je zlasti priporočljiva za posameznike, ki imajo zamaščena jetra. Najboljše je hladno stiskano.

Če vas neustavljiva želja po hrani pripelje do hladilnika, je pametna izbira avokado. Ta je bogat s snovmi, ki spodbujajo izgorevanje nakopičenih maščobnih oblog. Zahvaljujoč zdravim maščobam, ki jih vsebuje, dolgo ohranja sitost in tako blaži tveganje za prenajedanje.

Prav tako na jedilnik umestite semena čije in lososa. Oboje velja za še en vir dobrih maščob. 15 gramov teh semen vsebuje enako količino omega tri maščob kot 250 gramov lososa. Vas zanima, katera hrana še zagotavlja vitek pas?

Semena čije

Bogate so z beljakovinami, vlakni in omega tri maščobami ter so idealna izbira za vse, ki se želijo znebiti kakšnega kilograma, saj zagotavljajo tudi energijo. V jogurt dodajte dve žlički semen, počakajte 10 minut in si privoščite zdrav med obrok.

Čokolada

Pomembno je poudariti, da gre za temno čokolado, ki lahko prepreči napade lakote in ohranja občutek sitosti. Raziskave kažejo, da dve kocki temne čokolade, zaužiti pred glavnim obrokom, zavarujeta pred prenajedanjem.

Olivno olje

Dolgo ohranja občutek sitosti in zavira tveganje za diabetes tipa 2, osteoporozo, depresijo in srčno kap. Poda se v vsako solato ter hladno jed, spremembe na zdravju in postavi pa bodo, če ga boste uživali redno, kmalu opazne.

Avokado

Tropsko sadje, ki pomaga pri izgorevanju nakopičenih maščob ter dolgo zagotavlja občutek sitosti. Najboljši je v hladnih solatah, kot dodatek sendvičem ali kot hladni namaz.

Lanena semena

Poleg tega, da so odličen izvor omega tri maščob, izboljšujejo prebavo ter blažijo simptome menopavze. Lahko jih dodate pecivu, žitom, smutiju, jogurtu ali skuti.

Kokosovo olje

Pomaga ohranjati močan imunski sistem ter tako kot avokado spodbuja tanjšanje nakopičenih maščobnih oblog. Uporabite ga za pripravo peciva, praženje ali ga dodajte smutijem in namazom.

Mandlji

Ni boljše malice, kot je peščica mandljev. So odličen izvor beljakovin, zagotavljajo energijo in pospešujejo presnovo. Za dober začetek dneva zmečkajte eno banano, dodajte mlete mandlje, malo mleka ter žlico medu in si privoščite odličen zajtrk.

Losos

V 100 gramih je 200 kalorij in dolgo ohranja sitost. Dve superživili: avokado in lososa lahko spremenite v okusno solato ter izkoristite moč obeh, z zdravimi maščobami bogatih živil.

Jogurt

Odličen izvor beljakovin, kalcija, konjugirane linolne kisline in vitamina B12. Vsak dan si privoščite skodelico jogurta in salo na trebuhu bo izginjalo hitreje. Iz mešanice jogurta, semen čije in jagodičevja lahko pripravite res super napitek.

Kikiriki

Kikirikijevo maslo je odličen medobrok, saj dolgo zagotavlja sitost in dvigne raven energije. Dodajte ga smutijem ali z njim premažite rezino kruha.

Vsa ta živila pomagajo pri presnovi maščob in ob njihovi pomoči se hitreje topijo tudi tiste na trebuhu. Ne gre pa z njimi pretiravati. Vendarle gre za kalorične jedi, pri katerih velja zdravju in lepi postavi v prid vedno upoštevati zmernost.