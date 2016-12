Hrana, ki vas bo rešila napihnjenosti

Od časa do časa vsakogar pesti zoprna napihnjenost, ki je največkrat posledica nezdrave prehrane (težka, mastna, sladka in predvsem slana hrana). Zaradi tega se voda zadržuje v telesu, upočasni se prebava, vas pa napet trebuh, zatekli prsti in gležnji spravljajo v slabo voljo. Nedvomno bo v prazničnih dneh pregrešne hrane v izobilju in bo težava še izrazitejša, poglejte pa, kako jo boste lahko nekoliko omilili. Predvsem z nekaterimi živili, ki spodbujajo izločanje tekočine iz telesa ter blagodejno vplivajo na prebavo.

Zelena

Surova stebla in listki zelene so odlični za zmanjševanje nakopičene tekočine v telesu, saj delujejo diuretično in spodbujajo njeno odvajanje. Lahko pa to zelišče dodate tudi jedem. Podoben učinek kot zelena imajo sveže kumare.

Sveže zelje

Bogato je z vitamini, minerali in elementi, ki spodbujajo izmenjavo snovi v organizmu, ima diuretični učinek, hkrati spodbuja tudi prebavo.

Banane

Polne so kalija, elementa, ki pomaga ohranjati pravi nivo tekočine v organizmu, s tem pa zmanjšujejo napihnjenost. Podoben učinek imajo še kivi, brokoli in sladki krompir.

Jagodičevje

Maline, robide, borovnice ter podobni sadeži so pozimi res na voljo zgolj zamrznjeni, a so tudi takšni bogati z vitamini, minerali in vlakninami. Vlakna spodbujajo prebavo ter preprečujejo zaprtje, vitamini in minerali pripomorejo k odvajanju vode iz organizma. Za še boljši učinek jih kombinirajte z grškim jogurtom. Ta je bogat s kalijem in beljakovinami. Odlični so tudi v družbi ovsenih kosmičev, ki so prav tako bogati z vlakninami, zato spodbujajo prebavo ter poskrbijo za raven trebuh.

Temna čokolada

Vsebuje precej antioksidantov, ki pripomorejo k preprečevanju kopičenja vode v telesu. Čokolada naj ima vsaj 70 odstotkov kakava, pomembna je tudi zmernost: ne presezite količine dveh do treh kockic na dan.

Zelena zelenjava

Listnata zelenjava (solata, ohrovt, špinača, blitva ipd.) ne vsebuje samo veliko vitaminov in mineralov, ki pripomorejo k izločanju vode iz telesa, temveč tudi vlaknin, zato spodbuja prebavo. To sta dva najmočnejša vpliva, ki blažita napihnjenost.

Krompir

Krompir, kuhan v vodi, je odličen vir kalija, če ga uživate z olupkom, pa tudi vlaknin. Pomembno je, da ga pri kuhanju solite zmerno.

Orehi

Prehranski strokovnjaki trdijo, da z maščobami omega 3 bogata hrana ublaži napihnjenost in spodbuja izločanje tekočin iz telesa. Orehi so bogati s temi maščobami, hkrati pa še z magnezijem in kalcijem, ki prav tako pozitivno vplivata na presnovo in prebavo.

Rjavi riž

V njem so zastopani vlaknine, magnezij, vitamini B, zlasti vitamin B6. Vsi ti spodbujajo delovanje črevesja in uravnavajo količino tekočin v telesu.