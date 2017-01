Hrana, ki se ji morate izogibati med menstruacijo

Tisti dnevi niso ravno prijetni. Krči v trebuhu, slaba volja, malodušje in pomanjkanje energije so običajni spremljevalci menstruacije. Na vse to ne vplivajo le hormoni, temveč tudi hrana. Da bi tegobe ublažili, se morate nekaterim živilom izogibati.

Mastno meso

Vsebuje nasičene maščobe, ki vnetja in bolečine še okrepijo. Če se mesu v dneh pred in med menstruacijo ne morete upreti, izberite tisto z manj maščobe, najboljše pa bodo zaradi maščob omega 3 ribe.

Sir in sladoled

Čeprav nam sladek, kremast sladoled običajno prija, tudi mlečni izdelki vsebujejo precej nasičenih maščob, torej na telo delujejo prav kakor mastno meso, zato se jim je med menstruacijo boljše izogibati.

Razni slani prigrizki

Pripravljena hrana je res okusna in priročna, a lahko okrepi menstrualne krče. Prigrizki in konzervirana živila vsebujejo veliko natrija, ki povzroča še večjo napihnjenost in napetost. Če bi radi kaj grizljali, raje izberite lupinaste plodove.

Kofein

Četudi si brez kave ne morete zamisliti dneva, se ji je med menstruacijo dobro odpovedati. Kofein namreč spodbuja nespečnost in občutke malodušja. Če brez kofeina ne gre, si raje privoščite zeleni ali črni čaj, ki ga vsebujeta manj, prav tako pa se izogibajte energijskim napitkom.

Slaščice

Tortice, keksi, peciva … Vsemu temu je pametno reči ne. Res je, da za trenutek izboljšajo razpoloženje, a njihov kmalu učinek mine in slaba volja ter utrujenost sta še izrazitejši kot pred sladkanjem. Dovoljena je le temna čokolada (v zmerni količini), kekse naj nadomestijo banane, hruške, jabolka ali suho sadje.

Alkohol

Pretiravanje z njim nikoli ni priporočljivo, med menstruacijo pa se mu povsem izognite, saj okrepi krče in druge težave, ki vas tedaj spremljajo.