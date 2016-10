Hrana, ki prežene črne misli

Med, cimet in špinača so zdrava živila, ki jih je mogoče najti na vsakem koraku. Pozitivno vplivajo na fizično zdravje, pomagajo pa tudi pri izboljšanju razpoloženja in preženejo črne misli. Z njimi si boste povrnili izgubljeno energijo in pregnali dvoje najpogostejših tegob sodobnega časa: migreno in malodušje.

Med

Če po napornem dnevu težko zaspite, vam bo med pomagal hitreje potoniti v sen. A le če ga boste dodali mleku, ki vsebuje aktivno sestavino triptofan. Ta povečuje količino serotonina v možganih in tako pripomore k sproščanju organizma, sladkorji v medu pa omogočajo, da triptofan do možganov pride hitreje. Žlica medu v mleku pred spanjem vam bo v dobrodošlo pomoč.

Cimet

Nizka raven sladkorja v krvi lahko pri vsakomer izzove glavobol, žlička cimeta pa prepreči hipoglikemijo, saj spodbuja inzulin k učinkovitejši predelavi sladkorja v energijo. Cimet lahko dodate kavi, pečenim jabolkom ali kosmičem za zajtrk, izberite pa cejlonskega, saj je zaradi svoje sestave bolj zdrav od sicer pogostejšega kitajskega.

Špinača

Čeprav je morda hrana, ki vas spominja na otroške kašice, je ta zelenjava eden najbogatejših virov folne kisline. Gre za vitamin B9, ki je izjemno učinkovit pri zdravljenju depresije. Za njegove pozitivne učinke na psihično zdravje je dovolj samo skodelica blanširane špinače tedensko. Nedvomno si jo velja privoščiti.