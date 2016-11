Hrana, ki povzroča smrčanje

Če se ponoči zbujate zaradi smrčanja (ali se zbuja tisti, ki leži ob vas), manj solite hrano, svetujejo strokovnjaki z univerze Porto Alegre v Braziliji. Ti namreč opozarjajo, da pretiran vnos soli povzroča zadrževanje vode v organizmu, prav zato med spanjem pride do zoženja dihalnih poti, kar vodi do oteženega dihanja in seveda smrčanja.

Razlika v hrani, razlika v spanju

Do omenjenih zaključkov so prišli z raziskavo, v kateri je ena skupina sodelujočih vsak dan pila diuretike in sledila dieti, ki je vključevala zgolj dnevno potrebno količino soli. Ta za odraslega človeka znaša 1,4 grama. Sodelujoči v drugi skupini soli v prehrani niso omejili, hkrati niso uživali zdravil za odvajanje vode iz telesa. Izkazalo se je, da diuretiki in strožji režim prehrane zmanjšajo količino soli in s tem vode v organizmu, to pa ponoči pripomore k lažjemu dihanju in odsotnosti smrčanja.

Še ena zanimivost

Med svojo raziskavo so brazilski strokovnjaki ugotovili tudi, da na tveganje za izjemno nevarno spalno motnjo, apnejo, med katero se dihanje ponoči med spanjem za nekaj trenutkov povsem prekine ter vodi do dnevne utrujenosti, povišanega krvnega tlaka in srčnih težav, vpliva dolžina vratu. Daljši kot je ta, večje je tveganje za apnejo, ki je sicer v večji meri posledica viška kilogramov, alkoholizma in kajenja, na kar pa je vendarle mogoče vplivati.