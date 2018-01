Hrana brez glutena ni vedno bolj zdrava izbira

Na univerzi Hertfordshire v Veliki Britaniji so pod drobnogled vzeli 1724 prehrambnih izdelkov, ki se nahajajo na policah supermarketov in jih razvrstili v deset kategorij: črni kruh, beli kruh, bela moka, integralna moka, žita za zajtrk, testenine iz polnozrnate moke, klasične testenine, pice, krekerji in keksi, poroča Daily Mail.

Pri tem so odkrili, da kruh brez glutena vsebuje tudi do dvakrat več maščob od klasičnega. Prav tako so dokazali, da je v hrani brez glutena običajno več soli in sladkorja ter manj vlaken in beljakovin kot v običajnih živilih. Ob tem so opozorili na dejstvo, da je hrana brez glutena dražja.

Modna muha

V sodobnem času tudi med posamezniki, ki nimajo celiakije, hrana brez glutena postaja vse bolj priljubljena. K temu nedvomno pripomorejo zvezdnice, kot so Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham in Miley Cyrus, ki so ljubiteljice omenjene prehrane, strokovnjaki pa opozarjajo na previdnost in dodajajo, da so živila brez glutena primerna zgolj za tiste, pri katerih je diagnosticirana celiakija, presnovna motnja, pri kateri telo ne prenaša glutena, beljakovine, ki se nahaja v večini žit.

Pozitivnih učinkov ni

Strokovnjaki omenjene ustanove ob tem dodajajo, da njihovi izsledki kažejo, da prehrana brez glutena ni bolj zdrava različica običajne hrane, čeprav so mnogi prepričani o tem. »Dokazali smo, da živila brez glutena za ljudi, ki nimajo celiakije, ne prinašajo nobenih prednosti za zdravje, zato zanje ne predstavljajo bolj zdrave alternative. Nasprotno. Kot so dokazale prejšnje študije, pri njih povečujejo tveganje za nekatera kronična obolenja,« je povedala Rosalind Fallaize in dodala, da je študija kolegov s Harvarda odsotnost glutena v hrani povezala z diabetesom tipa dve. Tamkajšnji strokovnjaki negativnih posledic glutena na zdravje sicer zdravih posameznikov niso odkrili, izkazalo pa se je, da je bila pri ljudeh, ki so ga po lastni želji izločili iz prehrane, verjetnost pojava sladkorne bolezni tipa dve za 13 odstotkov večja kot pri tistih, ki so uživali običajno hrano.