Hoja - Primerna za vsakogar

Koliko se gibamo, je povezano z našim življenjskim slogom, z gibanjem ne le skrbimo za svoje zdravje, temveč se tudi osrečujemo in družimo ter dihamo z naravo. Zdrav duh v zdravem telesu, koliko gibanja pa je potrebnega za odraslo osebo? »Za odrasle je priporočljivo, da so telesno aktivni vsaj pol ure na dan, kar ob zdravi prehrani pripomore k dobri telesni kondiciji, preprečuje številna bolezenska stanja in nezdravo nabiranje odvečnih kilogramov,« svetuje Samo Belavič Pučnik z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob svetovnem dnevu hoje.

Srčni utrip pri nordijski hoji je višji, porabimo 30 odstotkov več energije kot pri navadni hoji.

»Za tiste, ki teh priporočil še ne dosegajo, a so se odločili za spremembo, je zelo primerna hoja, saj je naložbo v zdravje in dobro počutje zelo primerno začeti s počasnejšim vzdržljivostnim športom, ki ni tehnično zahteven, sem pa v prvi vrsti spada hoja.« Za otroke in mladostnike je koristno, da so telesno aktivni najmanj 60 minut na dan ali več, dodaja: »Njihove aktivnosti navadno spadajo med bolj intenzivne, medtem ko hoja in hitra hoja spadata med zmerne. Zagotovo pa ni nič narobe, če otroci del svojih telesnih aktivnosti izvedejo tudi v obliki hoje, zato se jih spodbuja predvsem k aktivni mobilnosti, se pravi peš v šolo ipd.«

Kadar koli, kjer koli

Hoja je priporočljiva in primerna za vsakogar. Za začetek niso potrebne posebne telesne sposobnosti, poudarja sogovornik: »Pri igrah mnogi odnehajo zaradi premajhne spretnosti ali ovir pri koordinaciji, pri hoji pa s tem nimamo težav. Primerno intenzivna hoja je aerobna vadba, pri kateri treniramo srce, pljuča in mišice nog. Je tudi eden izmed najpreprostejših in učinkovitih načinov ohranjanja zdravja in izboljševanja telesnih zmogljivosti. Poleg tega s hojo učinkovito kurimo maščobe, oblikujemo mišice nog in zadnjice ter uspešno uravnavamo telesno težo, vpliva pa tudi na dobro počutje. Pri dinamični hoji vključimo tudi naše zgornje okončine. Z rokami namreč narekujemo tempo, spremenimo način dihanja in poskrbimo za delovanje mišic celotnega zgornjega dela telesa, kjer pa so slednje mnogo manj obremenjene kot pri nordijski hoji. Za začetnike je najprimernejša hoja po ravnem. Vadimo približno 30 minut in postopoma pospešujemo.«

Hodimo lahko kjer koli in kadar koli. Hoja je idealen šport za vsako starost in za vsako stopnjo telesne pripravljenosti, še pristavi sogovornik z NIJZ: »Vse, kar potrebujemo, je želja po gibanju in nekaj dobre volje.«

Nadgradnja: nordijska hoja

Navadno hojo pa lahko nadgradimo v nordijsko, ki je primerna za vse generacije. Zadnja leta je vse bolj priljubljena, saj poleg običajne sprostitve ponuja tudi občutno višjo intenzivnost vadbe: »Nordijska hoja je ena najbolj zdravih in naravnih človeških aktivnosti, razvila pa se je iz teka na smučeh. V nasprotju z navadnim pohodništvom pri njej uporabljamo večino mišičnih skupin, kar pomeni, da ima vadba na telo bolj celosten in zdrav učinek. Koraki so daljši, viden je odriv s palicami z bolj vzravnano držo. Srčni utrip je višji, porabimo 30 odstotkov več energije kot pri navadni hoji. To pomeni, da z njo lahko odpravljamo tudi težave s čezmerno težo in bolezni, ki so s tem povezane. Primerna je tudi v primeru bolečin v sklepih, saj zaradi opiranja na palice sklepe razbremenimo.«

30 minut na dan naj bi bili aktivni odrasli.

Po hoji je priporočljivo opraviti še sklop razteznih vaj, svetuje Belavič Pučnik: »Ohlajanje naj se začne že v zadnjem delu vadbe, ko nekoliko znižamo intenzivnost hoje, sledi raztezanje obremenjenih mišic. Pomembno je predvsem raztezanje mišic nog, ki pomaga, da se hitreje sprostijo in spet privzamejo svojo prvotno dolžino. Ko s hojo dosežemo določeno raven telesne pripravljenosti, pa je zagotovo koristno in dobrodošlo, če tej aktivnosti dodamo še vaje za moč in gibčnost. Na ta način bomo hojo popestrili in izboljšali telesno pripravljenost.«

Ne pozabimo na primerno športno obutev: ni vseeno, v kakšni obutvi se gibamo. Kakovostni športni copati iz naravnih materialov z blažitvami po vsej dolžini podplata so nujni tudi pri hoji, poudarja sogovornik. In vabi: »Ob tej priložnosti želim pozvati vse prebivalce k čim bolj zdravemu življenjskem slogu, katerega velik del je tudi gibanje, hoja pa je gibanje v naravi. Če se gibamo v naravi, in to še v dobri družbi ali v krogu najbližjih, je to lahko nekaj najlepšega in prijetnega. Kaj več je težko dodati.«