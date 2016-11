Hitra prehrana uničuje možgane

Hrana, ki vsebuje veliko nasičenih maščob, lahko zavira rast in razvoj možganov, je pokazala nova raziskava, ki so jo na miškah izvedli znanstveniki v Zürichu. Posledica pretiranega vnosa teh maščob, ki jih je precej v hitro pripravljeni hrani, so oslabljene možganske funkcije in oviran razvoj tega dela centralnega živčnega sistema. Prav najstniki so za te vplive najdovzetnejši, saj se njihovi možgani pospešeno razvijajo in jim te vrste maščob najbolj škodujejo.

Oteženo učenje, napačni odzivi

Po poročanju švicarskega Blicka sicer ni natančno znano, kolikšna količina omenjenih maščob škoduje možganom, znano pa je, da so najškodljivejši za prefrontalni korteks oziroma prefrontalno skorjo. Gre za del možganov, v katerem med adolescenco poteka največ sprememb in je odgovoren za predelovanje informacij, socialno presojo, odzive (ustrezni gibi ob pravem času), za načrtovanje dejavnosti in se uporablja kot zavora za nenadzorovane čustvene reakcije. Težke poškodbe tega dela možganov vodijo do težav z učenjem in nadzorovanjem čustev.

Na odrasle nimajo vpliva

Kot so povedali znanstveniki, je pri starših, katerih otroci po tej hrani posegajo le občasno, skrb odveč. Raziskava je vendarle potekala v ekstremnih razmerah, saj so miške hranili z veliko količino teh maščob. Prav tako so lahko potolaženi odrasli. Študija je pokazala, da odrasle miške pod vplivom maščob niso doživele možganskih sprememb, temveč so se 'samo' redile.