Govorica kašlja

Precejkrat je res zgolj zaščitni mehanizem, s katerim se iz dihal odstranjujejo izločki, včasih je delno lahko tudi psihičnega izvora, včasih, na srečo bolj redko, a kljub temu, pa je lahko vzrok zanj celo pljučni rak.

Kašelj in zima oz. hladnejše vreme gresta nekako z roko v roki. Različni delci in snovi lahko vzdražijo receptorje v sluznici dihalnih poti. Dražljaj potuje do centra za kašelj, ki je v možganih, ta pa pošlje sporočilo v mišice, ki pri kašlju sodelujejo. Če gre za prehodno, krajše vzdraženje receptorjev, kašelj običajno ni zelo močan ali dolgotrajen. Človek normalno zakašlja enkrat ali dvakrat na uro.



»Kašelj je obrambni mehanizem, s pomočjo katerega se iz dihalnih poti izločajo sluz, prašni delci ali tujki. Z njim poskuša telo očistiti dihalne poti, zato kašlja v teh primerih ne preprečujemo. V zimskem času je prehladnih obolenj, katerih povzročitelji so virusi, zelo veliko. Kašelj sprožijo različni dražljaji (mehanski, kemični, vnetni, toplotni), ki delujejo na receptorje za kašelj v grlu, sapniku in bronhijih. Ta signal se po živčnih poteh prenese do centra za kašelj, kar spodbudi aktivacijo dihalnih mišic, to pa sproži refleks kašlja,« pravi prim. Jana Govc Eržen, dr. med., specialistka družinske medicine in vodja Zdravstvene postaje Vojnik in Dobrna, nacionalna koordinatorka za preventivo bolezni srca in ožilja.



Dodaja, da je kašelj pravzaprav simptom, ki spremlja mnoga obolenja: prehlade, oslovski kašelj, bronhitis, astmo. Lahko se pojavlja kot zaplet pri gastroezofagealnem refluksu ali kot stranski učinek nekaterih zdravil, na primer za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka.

