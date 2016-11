Gosja jetra in brokoli za zajtrk

Železo je pomemben mineral, ki ga moramo vsak dan zaužiti v zadostnih količinah. Ravno primanjkljaj tega je najpogostejši vzrok pojava anemije oziroma slabe krvi.



Simptomi, ki jo spremljajo, so bledica, omotičnost, utrujenost, zadihanost že po manjših naporih … Zaradi anemije se poveča obremenitev srca, saj mora s kisikom primerno oskrbeti vse organe v telesu. Posledično lahko dolgotrajnejše anemije povzročijo popuščanje in slabše delovanje srca.



Železo je namreč zelo pomembno pri preskrbi krvi s kisikom, in če ga je premalo, kisik ne more vstopati v kri v zadostnih količinah. Poleg tega je pomembno pri delovanju organizma, saj je gradnik pomembnih molekul in vstopa v različne pomembne metabolne reakcije, ki se odvijajo v celicah.



Od 8 do 18 mg na dan



Priporočene dnevne količine železa so različne glede na starost in spol. Več tega minerala morajo zaužiti nosečnice. Večina ga danes zaužije premalo, kar se lahko pozna pri razvoju zarodka ter preskrbljenosti tega s kisikom.



Zelo je pomemben tudi v zgodnjih fazah razvoja otroka za ustrezen razvoj živčevja in možganov. V nasprotnem primeru ima lahko trajne posledice, na primer slabšo mentalno razvitost. Moški naj bi zaužil 8 mg železa na dan, ženske kar precej več zaradi mesečnega cikla, in sicer 18 mg železa na dan, nosečnice pa še bistveno več – okoli 30 mg železa. Takšne visoke vrednosti železa je s prehrano nekoliko težje doseči, zato se nosečnicam velikokrat svetuje jemanje prehranskih dodatkov.

Vsebnost železa v živilih (mg)

gosja jetra 30

svinjska jetra 13

dagnje 8

soja 16

rjavi fižol 5

pusto goveje meso 2–3

piščančje prsi 0,4

polnozrnata pšenična moka 3,3

rženi kruh 1,5

koriandrovo seme 15

sezam 15

laneno seme 15

Železo iz mesa lažje absorbiramo



Železo najdemo tako v mesu kot v rastlinski hrani. Vendar je bistvena razlika, ali bomo zaužili železo iz ene ali druge vrste hrane.



Mineral v mesu, ki smo ga zaužili, bo telo lažje izkoristilo in absorbiralo, železo iz rastlinske hrane pa telo le s težavo absorbira oziroma ga le v manjšem deležu.



Absorpcijo železa bistveno povečamo s hrano, ki vsebuje vitamin C. Tako lahko zadostne količine železa zaužijejo tudi vegetarijanci – v istem obroku zaužijemo hrano, bogato z železom, ter hrano, bogato z vitaminom C (paprika, zelje, sveži šipek, citrusi, jabolka).



Prav nasprotni učinek imajo črni čaj, kakav, metin čaj in nekateri drugi zeliščni čaji, ki zmanjšajo delež izkoriščenega železa iz hrane.



Gosja jetra za zajtrk



Povprečni moški bo potrebe po železu zadostil na primer že s polnozrnato žemljo za zajtrk, solato s fižolom za malico in svinjskim zrezkom ali govedino za kosilo.



Ženske, ki potrebujejo nekoliko več železa, lahko isti dnevni prehrani s tem namenom dodajo rženi kruh ali kruh z lanenimi semeni ter kakšen košček jeter.



To velja tudi za nosečnice, ki potrebujejo mnogo več tega minerala. Pogosto se jim priporoča dodatno uživanje prehranskih dopolnil z železom.