Gobica za prhanje povzroča več škode kot koristi

Kaj, če bi vam kdo povedal, da je tisti pripomoček, s katerim si zagotavljate čisto, mehko in nežno kožo, pravo gojišče bakterij? Na žalost je to največkrat kruta resnica. Zakaj? Ker se v vlakna spužvaste ali mrežaste gobice, medtem ko vas ta nežno masira in nudi še luščilo, ujamejo odmrle celice kože.

»Skupaj z vlago in s toplo vodo se zato na njeni površini in zlasti v notranjosti ustvarijo idealni pogoji za rast in razmnoževanje bakterij, glivic ter plesni,« opozarja Matthew Knight, dermatolog z dermatološkega inštituta v Orlandu.

Pri tem se sklicuje na raziskavo, objavljeno v izdaji Journal of Clinical Microbiology, ki je dokazala, da se v takih in drugačnih pripomočkih za prhanje nahaja ogromno vrst bakterij. Te se v njih namnožijo dobesedno čez noč. Slabih novic pa še ni konec: če s tako 'oplemeniteno' gobico umivate pravkar pobrito ali depilirano kožo, lahko bakterije ob stiku z ranicami izzovejo resne okužbe in vnetja. Prav to so po besedah Knighta razlogi, da velika večina dermatologov uporabo takih pripomočkov odsvetuje.

Če brez nje ne gre

Vsekakor to ni novica, ki bi je bili uporabniki spužvastih in mrežastih gobic veseli. Če se svoji res ne morete odreči, z njo ravnajte skrajno previdno in skrbite, da bo vedno čista.

Začnite tako, da staro redno nadomeščate z novo. »Vsaj vsake tri tedne zavrzite staro in si privoščite svežo, če je ta iz naravnih materialov. Enako storite vsaj vsaka dva meseca, če je iz plastičnih vlaken,« svetuje Sejal Shah, dermatolog iz New Yorka ter dodaja, če na njej opazite plesen ali ima nenavaden vonj, to obvezno storite prej.

Da bi se dodatno zaščitili pred bakterijami, glivicami in plesnimi, gobice ne shranjujte v kabini za prhanje ali na robu kadi, kjer je stalno prisotna vlaga. Raje jo po prhanju dobro sperite, ožemite in postavite na suho mesto, denimo na okensko polico. Če je iz naravnih materialov, si lahko pomagate tudi z belilom, ki razkuži njeno notranjost, predlagajo strokovnjaki. Enkrat na teden jo za pet minut potopite v mešanico vode in belila v razmerju 50 : 50, nato pa jo dobro splaknite in temeljito posušite.

Najboljša možnost

Morda pa bi razmislili o tem, da bi namesto gobice uporabljali bombažno rokavico za prhanje. A tudi te ne puščajte na vlažnem mestu, sicer bo prav tako okužena kot gobica. Raje jo po uporabi skupaj z brisačami operite v pralnem stroju in jo nato posušite. Tako bakterije ne bodo imele možnosti, da bi se na njej namnožile in zagotovo boste izbrali bolj higienično različico razvajanja.