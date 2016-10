Gobe, jajca in fižol varujejo pred rakom

Živila, bogata s snovmi, ki varujejo pred rakom in se ponašajo s poimenovanjem super hrana, ne rastejo le v daljnih, eksotičnih krajih. V bistvu so vsem na dosegu roke. Med odlično varovalno hrano namreč med drugimi sodijo jajca, gobe, otrobi, zeleni čaj, orehi in paprika.

Gobe, jajca in sonce

Prvi korak v zaščiti pred malignimi obolenji je povečan vnos vitamina D. Zadostna količina tega lahko prepreči več kot 16 oblik raka, vključujoč raka trebušne slinavke, pljuč, jajčnikov, raka dojke, raka prostate in kožnega raka. Na žalost je prav ta vitamin tisti, ki ga posameznikom v telesu velikokrat primanjkuje. (Priporočeni dnevni odmerek za odrasle znaša 5 mikrogramov). Z njim bogata živila velja uživati že zjutraj: jajca, mlečni izdelki, gobe (pred uživanjem jih pol ure pustite na soncu), zelena zelenjava in cela žita. Drži, da si je primerno količino tega vitamina težko zagotoviti zgolj s hrano. Lažje bo šlo s pomočjo sonca. Že 10 do 15 minutno izpostavljanje soncu dva do trikrat na teden zadovolji človeške potrebe po njem, vendar si pred tem ne gre nanašati zaščitne kreme.

Zeleni čaj

Druga navada, ki varuje pred rakom je redno pitje zelenega čaja. Številne raziskave so namreč pokazale, da ta pijača preprečuje razvoj raka črevesja, jeter, dojk in prostate. Podoben varovalni učinek ima na tkiva pljuč in kože, izkazalo se je, da uživanje zelenega čaja varuje tudi pred rakom ledvic, želodca in trebušne slinavke. Za vse to so zaslužne v njem prisotne snovi, ki oslabijo in tako preprečujejo rast rakavih celic. V namen zaščite gre na dan zaužiti tri skodelice zelenega čaja.

Ne pozabite na sadje in zelenjavo

Izdatno zaščitno vlogo imajo plodovi narave, ki so bogati z vitamini, minerali in hranljivimi snovmi ter se borijo proti strupenim snovem in prostim radikalom v organizmu.

Potrebo po sladkem zalogaju potešite s svežim sadjem. Jabolka, hruške, breskve ali nektarine, paprika, kivi so zdrava izbira. Tudi vsakodnevno uživanje drugih sadežev znižuje tveganje za pojav številnih malignih obolenj, med drugim raka na požiralniku.

Jejte stročnice in ribe

Če boste svojemu obroku trikrat na teden dodali skodelico kuhanega fižola ali druge stročnice, boste znižali tveganje za pojav raka na debelem črevesju. Tu so še orehi in mastne ribe, ki so bogati z zdravimi maščobami ter protivnetnimi snovmi in jih velja uživati vsaj enkrat na teden.

Veličastna čebula

Svojo priljubljeno solato oplemenitite z rdečo čebulo. Njena kalorična vrednost je zanemarljiva, oplemeniti pa okus zelenjave. Če boste to počeli vsak dan, boste znatno znižali tveganje za raka na želodcu.

Dan začnite z otrobi

Zajtrk je pomemben dnevni obrok, zlasti kadar so njegova sestavina otrobi. Zalogaj teh zaužitih vsak dan znižuje tveganje za raka na želodcu in debelemu črevesju.

Brokoli na mizo

Brokoli je izvrsten vir vitamina C in vlaknin. V njem so prisotne fitokemikalije sulforafani in indoli, ki učinkujejo preventivno in tako zaviralno vplivajo na številne oblike raka. Prav brokoli, ob njem pa še cvetača, ohrovt in podobna zelenjava sodi med tiste, ki ima v borbi proti malignimi obolenji največjo moč.