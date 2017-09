Gladka koža okoli ust

Vam zaigra srce, ko pomislite na morje, sonce in počitnice? Ste nostalgični ob misli na vroče poletne dni? Ko si telo popolnoma odpočije in nabere novih moči? Res se sliši kot raj za dušo in telo. Pa vendarle lahko po dolgem poletju opazimo tudi neželene posledice na koži, posebno če smo se popolnoma predajali užitkom in pozabili na drugo plat, ki jo prinaša pretirano izpostavljanje soncu, predvsem v urah, ko je najmočnejše.

Lepota prihaja od znotraj, vendar je treba poskrbeti tudi za ustrezno zunanjo nego.

Posamezniki z bolj suho in občutljivo kožo lahko dokaj hitro opazijo spremembe ali znake prezgodnjega staranja, zato je današnja vaja zanje še posebno koristna. Izvajanje ne bo škodilo niti ljudem z drugimi tipi kože – kot preventiva pred nastankom ali za glajenje že nastalih gubic okoli ustnega predela. Lepota res prihaja od znotraj, kakor se na jogi za vsakogar neprestano opominjamo, vendar je hkrati ravno tako pomembno, da poskrbimo za ustrezno zunanjo nego. Po melodijah morja in sonca se zato poleg notranjega hranjenja z obraznimi vajami naravnega napenjanja kože posebno prileže zunanje, ki je lahko malo bolj bogato.

Kožo okoli ustnic tako poleg današnje vaje, ki zmanjšuje nastanek gubic okoli ustnic ali jih gladi, osvežimo še s hranilno in vlažilno masko, ki jo pripravimo kar sami doma iz zmletih lanenih semen, vode in medu. Koža bo potem še bolj gladka in sijoča. Za sijočo in gladko polt ter upočasnitev znakov staranja dodatno pomaga uživanje hrane, bogate z vitaminoma C in E. Bogat vir vitaminov kompleksa B, aminokislin ter antioksidantov je ječmenova trava, zato vrača koži sijaj, spirulina jo očisti morebitnih toksinov. Čim bolj je koža negovana tako zunaj kot znotraj, bolj se to opazi. Ko osvežimo telo z nežno, a učinkovito vadbo, ki sočasno nahrani telo in dušo, ter dodamo še svežo in pestro po možnosti domačo hrano, se avtomatsko osveži in zasije tudi koža.

Izvedba

1. položaj: Vajo lahko izvedemo stoje, kleče ali sede na stolu. Vzravnamo hrbet in vrat, ramena in ves ramenski obroč pa sprostimo. Nekajkrat globlje vdihnemo in izdihnemo ter občutimo obraz. Ob izdihu sprostimo mišice in kožo obraza, tako da se ob sproščenosti na ustnice samodejno prikrade nasmeh, mišice in koža okoli ust pa se sprostijo.

Današnja vaja je zlasti primerna za ljudi s suho in občutljivo kožo.

2. položaj: Kazalec desne roke položimo nad zgornjo ustnico, nekje na sredino med nosom in ustnicami. Kazalec leve roke pa prislonimo na kožo pod spodnjo ustnico. Sprostimo ustnice in ob naravnem dihanju začutimo pritisk kazalcev na mišico, ki obkroža ustnice. Občutimo nežno premikanje v mišici orbicularis oris (okoli ustnega predela).

3. položaj: Zamenjamo položaj prstov, tako da je kazalec leve roke nad zgornjo ustnico, desne pa pod spodnjo in ponovimo vajo kot opisano v položaju 2.

V položaju 2 in 3 se zadržimo ob naravnem ritmu dihanja vsaj 10 vdihov ali izdihov, lahko pa tudi nekaj minut. Če nam uspe povsem sprostiti predel okoli ustnic in začutiti pritisk mišice okoli ustnic, lahko po določenem času občutimo povečan pretok krvi oziroma bolj senzitivni tudi energije v tem predelu. Korake od 1 do 3 ponovimo ob naravnem ritmu dihanja vsaj dvakrat kot preventivo, če so gubice že prisotne, pa tudi večkrat.