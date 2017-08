Gibanje za kakanje

Splošno znano je, da ima redna telovadba pozitivne učinke na zdravje srca in ožilja ter da pomaga izoblikovati postavo, izgubiti kak kilogram ali obdržati idealno težo, a miganje lahko še drugače izboljša kakovost vašega življenja.

Boljše spanje

Bolje boste spali, poročajo iz ZDA; tamkajšnji strokovnjaki so anketirali tisoč ljudi in ugotovili, da so imeli tisti, ki niso telovadili, manj kakovosten spanec, poročali so o težavah s potopitvijo v sen in nočnem prebujanju, ljudje z aktivnejšim življenjskim slogom pa so imeli manj tovrstnih nevšečnosti. Tako je pokazala tudi metaštudija 66 raziskav, ki so se osredotočale na telesno vadbo in spanje – redna vadba ima podoben učinek na kakovost in dolžino spanja kot uspavalne tablete! Zakaj je tako, ni povsem jasno, ena od razlag je, da fizična aktivnost med drugim vpliva na telesno temperaturo, hitrost presnove, srčni utrip in raven stresa, s tem pa tudi na spanje. Raziskovalci niso mogli potrditi niti prepričanja, da lahko večerna vadba negativno vpliva na spanje.

Manj prehladov

Precej študij je potrdilo, da redna vadba niža tveganje prehlada; ko so tri zimske mesece spremljali več tisoč odraslih ljudi, so ugotovili, da so tisti, ki so bili aktivni petkrat na teden, oboleli za okoli 50 odstotkov redkeje kot neaktivni, če pa so že staknili virus prehlada, so imeli manj simptomov, pa še ti so bili manj izraziti.

Zakaj je tako? Vadba krepi imunski sistem, da se lažje ubrani klic, a tudi pri tem je ključna zmernost, saj lahko po drugi strani zelo intenzivno gibanje slabi odpornost zaradi povečane ravni stresnega hormona kortizola in adrenalina. No, če niste profesionalni športnik ali če ne greste vsak teden na maraton in še en triatlon vmes, se boste z vadbo verjetneje izognili smrkanju, kihanju in solznim očem.

Bolj zdrave oči

Po nekaterih raziskavah imajo aktivni ljudje nižje tveganje za nastanek očesne mrene; študija, opravljena na skoraj 50.000 tekačih in sprehajalcih, je pokazala, da imajo tisti, ki so bolj aktivni, za 42 odstotkov nižje tveganje za to motnjo kot tisti, ki se gibajo manj. Ista ekipa znanstvenikov je še ugotovila, da aktivni življenjski slog podobno vpliva tudi na pojav starostne degeneracije rumene pege, vodilnega vzroka izgube vida v zrelih letih; po 15 letih, v katerih so spremljali okoli 4000 ljudi, so lahko potrdili, da fizično bolj aktivni manj pogosto trpijo za degeneracijo makule. Zakaj vadba ščiti vaše oči? Morda gre za blaženje vnetja, ki je sicer povezano z obema stanjema na očeh, a dokončnega pojasnila (še) ni.

Boljši sluh

Ja, vadba dobrodejno vpliva tudi na sluh! V neki raziskavi so ugotovili, da že daljši sprehod, naj bo dolg dve uri ali več, enkrat na teden zniža tveganje za težave s tem čutilom. Vadba lahko ščiti pred slabšanjem sluha z izboljšanjem pretoka krvi v polžu, strukturi v notranjem ušesu, ki zvočne valove pretvarja v živčne signale in jih pošilja v možgane, preprečuje tudi izgubo nevrotransmiterjev, ki prenašajo te signale, povrhu pa niža možnost za pojav diabetesa in kardiovaskularnih bolezni, ki jih povezujemo s slabšanjem sluha. Po drugi strani si ne boste naredili usluge, če se boste čez drn in stran podali s slušalkami in največjo jakostjo zvoka; če že potrebujete spodbudo v obliki ritma, pesmi poslušajte na sobni jakosti.

Prijetnejši obiski stranišča

Čeprav lahko nekatere dejavnosti, skakanje, tek, pri ženskah povzročijo uhajanje urina, zmerna vadba lahko ublaži težavo, že večkrat so namreč dokazali, da je med aktivnimi ženskami manj primerov urinske inkontinence kot med neaktivnimi. Pri moških v zrelih letih je precej pogosta tudi nokturija, stanje, ko je treba na vodo vsaj enkrat tudi ponoči; razlog je pogosto povečana prostata. Miganje lahko preprečuje stanje oziroma ga vsaj omili, pravijo strokovnjaki, saj so v študiji aktivni prostovoljci ponoči manj verjetno hodili na stranišče kot tisti, ki so čez dan večinoma sedeli. Druga pogosta težava pri obeh spolih, povezana s straniščem, je zaprtje, in tudi pri tem lahko pomaga – gibanje. Ko so proučevali življenjski slog 62.000 žensk, so spoznali, da aktivne manj pogosteje tožijo zaradi zaprtja, v neki drugi študiji pa so kronično zaprtim udeležencem predpisali štirimesečni program vadbe in spoznali podobno – miganje je recept za lažje kakanje.

Dovolj razlogov za več miganja, potenja, globljega dihanja?