Gibajte za boljšo starost

Razmerje med mladimi in starejšimi bo takrat še vedno v korist mladih rodov, vendar zgolj zaradi starostne sestave prebivalstva v manj razvitih delih sveta. Slovenija ni in ne bo izjema.

Ustrezna in redna vadba koristi vsakemu človeku, ne glede na starost in zmožnosti. Rekreacija pri štiridesetih, petdesetih ali šestdesetih je po mnenju strokovnjakov podobna varčevanju denarja na stara leta. Pri tem je ključnega pomena, da se posameznik naložbe v dobro počutje in zdravje loti čim bolj zgodaj. Stroka pomirja in trdi, da nikoli ni prepozno za začetek, saj lahko tudi starejši z redno vadbo dosežejo veliko. Dokazano je, da so aktivni ljudje v zrelejših letih manj dovzetni za težave in bolezni, kot je sladkorna bolezen, pa tudi za srčni infarkt in možgansko kap. Tudi osteoporoza je na tem seznamu, redna aktivnost, v mejah, ki si jih določi posameznik po posvetu s strokovnjakom, omogoča trše kosti in bolj napete mišice. Ne nazadnje pa se z gibanjem dviguje samozavest, zmanjšuje depresija in tudi spanec je boljši.

