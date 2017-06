Geni krivi za željo po hamburgerju

Za to, da se nekateri preprosto ne morejo upreti čokoladi, so krivi geni, so nedavno odkrili španski znanstveniki. Enako velja za tiste, ki bi radi vsak dan jedli hamburgerje, ocvrt krompirček in drugo hrano z visoko vsebnostjo maščob. Ne glede na to, da se vsi takšni »odvisniki«, ki so sicer zdravi posamezniki, zavedajo, da taka hrana škodi zdravju, se ji preprosto ne morejo upreti. Španski znanstveniki so zdaj identificirali določene gene, ki vplivajo na naš izbor hrane, in obenem odkrili, da imajo določene kombinacije genov zelo velik vpliv na izbor določene vrste hrane. Pričakujejo, da bodo s pomo- čjo teh dognanj v prihodnje lahko za vsakega posameznika naredili prehranjevalni načrt oziroma mu lahko svetovali glede prehrane, s čimer bodo lahko prepre- čevali in zdravili debelost in tudi druga kronična stanja, povezana z nezdravimi prehranjevalnimi navadami.



90 odstotkov odraslih vsak dan zaužije preveč soli.

Prehranske smernice priporočajo uživanje veliko sadja, zelenjave, polnozrnatih žitaric ter manj sladkorjev, soli in nasičenih maščob, toda veliko ljudi se tega ne drži, ugotavljajo nutricionisti. Izsledki raziskave kažejo, da več kot 90 odstotkov odraslih vsak dan v telo vnese več natrija od priporočene vredno sti in da povprečno zaužijejo za 13 odstotkov več kalorij iz dodanega sladkorja. No, na podlagi identificiranih genov bi lahko pravočasno ukrepali, menijo znanstveniki, in take posameznike opozorili, naj spremenijo način prehranjevanja, če želijo ohraniti zdravje.