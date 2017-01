FOTO: Za zdrav hrbet tudi med delom

Kako pomembna je naša hrbtenica, smo pisali že velikokrat, prav tako smo ponudili različne možnosti vaj, s katerimi krepimo hrbtne mišice in ohranjamo fleksibilnost. Pogosto se zgodi, da nas na to, kako pomemben je hrbet in kako ravnamo z njim, opozorijo šele bolečine, torej ko je že skoraj prepozno. Če vadite z nami v živo ali od doma, te bojazni ni, saj še vedno veliko pozornosti namenjamo hrbtenici, človeškemu stebru.



Na držo telesa najpogosteje pozabimo pri delu ali raznih opravilih, sploh če opravljamo delo v napetih oziroma stresnih razmerah ali pa nimamo zanj dovolj energije. V obeh primerih – ko čutimo prekomerno napetost ali zaspanost oziroma brezvoljnost na delovnem mestu – si lahko vzamemo pet minut premora in izvedemo vajo, ki jo opisujemo danes, saj ne vzame veliko, da pa mnogo! Hrbtenica vam bo hvaležna, prav gotovo pa tudi pametni in ozaveščeni delodajalci, ki jih Slovenija zaenkrat še premore, in le upamo lahko, da tako tudi ostane.



Za izvedbo lahko uporabimo navaden stol, na katerem sicer opravljamo delo. Če nam ne uspe izvesti vaje med delovnim časom, pa nam še vedno ostane naših pet minut doma. Hrbtenici je čisto vseeno, kjer koli jih bo z veseljem vzela, zapomnila ter nas bogato nagradila.



Če vas pisanje še ni prepričalo, dodajamo za konec še nekaj praktičnih koristi zasuka: prebudi se hrbtenica in osveži celotno telo, poveča se fleksibilnost, napetosti ali bolečine v hrbtenici pa se preprečijo ali zmanjšajo. Nejevernim tomažem pa lahko pomaga le še lastna izkušnja: na stol in v zasuk!

Izvedba

1. položaj: Usedemo se na stol z naslonjalom s strani (tako da je naslonjalo na naši desni strani). V sedečem položaju vzravnamo hrbtenico in jo v lastnih zmožnostih čim bolj podaljšamo. Težo telesa porazdelimo enakomerno na obe sedni kosti.



2. položaj: Če smo začetniki, je najbolje, da ob vdihu dvignemo roke nad glavo, tako da je hrbtenica maksimalno podaljšana in vzravnana, nato pa obe roki položimo na naslonjalo sedeža in se obrnemo proti desni strani. V nasprotnem primeru se samo primemo z obema rokama za naslonjalo.



3. položaj: Ob izdihu zarotiramo trup v desno, hrbtenica ostane vzravnana in povzdignjena, na koncu obrnemo še vrat in glavo ter usmerimo pogled prek zadnje rame, če je mogoče, čim bolj v daljavo. Ob vdihu se vračamo počasi nazaj do sredine, tako da najprej rotiramo glavo in vrat, nato ramena in prsni del, na koncu pa še medenico, dokler ne zavzamemo začetnega položaja 1.



Korake od 1 do 3 ponovimo ob naravnem ritmu dihanja v desno stran trikrat, nato se presedemo na drugo stran stola ali obrnemo stol tako, da je naslonjalo na naši levi strani, in izvedemo zasuk še v levo. Začetniki se zasukajo samo blago na vsako stran in izvajajo dinamično. Bolj izkušeni se lahko po dinamični ponovitvi zadržijo v končnem položaju 3 ob naravnem dihanju 10 vdihov in izdihov s pozornostjo usmerjeno na hrbtenico in dihanje. Za občutenje samomasaže telesa naj vztrajajo tudi nekaj minut.



Opozorilo: če se pojavi bolečina v hrbtu, takoj prenehamo izvajanje in se posvetujemo z zdravnikom. Osebe z akutnimi težavami v hrbtenici ali s težavami v preteklosti, kot je na primer poškodba medvretenčnih ploščic ali hernija diska, te vaje ne izvajajo.